La veuve de José Antonio Reyes s'indigne contre les arnaqueurs qui opèrent en son nom

Certaines personnes sont complètement dénuées de scrupules. La veuve de José Antonio Reyes, ancien joueur d' ou encore du , a condamné l'usurpation de son identité en ligne par des arnaqueurs qui demandent de l'argent en son nom.

Un faux compte Instagram a ainsi été mis en place implorant la sollicitude des donateurs, ces derniers croyant aider la famille du défunt. "Toute aide est la bienvenue", peut-on ainsi lire sur ce compte frauduleux.

Noelia Lopez s'est donc fendue d'un communiqué sur Instagram dénonçant ces pratiques. "Je ne sais pas qui est derrière ce compte qui utilise mon identité", a déclaré Lopez sur Instagram avec une photo du message frauduleux. "Personne ne sait cette réalité de la situation dans laquelle nous vivons, de l’immense douleur que représente la perte d’une personnalité aussi importante dans une famille", s'indigne la veuve de Reyes.

"Mais quelle que soit la situation économique chez moi, jamais je n'aurais demandé de l'aide et encore moins de cette façon. Merci à Dieu et à mes parents, nous mangeons tous les jours. Je remercie ceux qui m'ont informé de ces messages. Je demande que cela soit diffusé autant que possible afin que cela cesse. Merci.", a encore tonné Noelia Lopez.

Pour rappel, José Antonio Reyes est décédé d'un accident de voiture en juin dernier.