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Karim Malim
Traduit par

La vérité sur le regain d'intérêt d'Al-Hilal pour le recrutement de Bruno Fernandes

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Les rumeurs qui circulaient sur une démarche d'Al-Hilal en vue de recruter à nouveau le Portugais Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, lors du prochain mercato hivernal, se sont dissipées après qu'un journaliste anglais a révélé la véritable position du club à l'égard de ce transfert attendu.

Le journaliste Ben Jacobs a confirmé, via son compte sur la plateforme « X », l'inexactitude des informations faisant état de l'intention d'Al-Hilal de renouveler ses tentatives pour s'attacher les services de la star portugaise en janvier prochain, soulignant que toutes les places réservées aux joueurs étrangers dans l'effectif du club saoudien sont actuellement occupées.

Ce démenti est intervenu en réponse à des informations de presse qui affirmaient qu'Al-Hilal était prêt à formuler une nouvelle offre pouvant atteindre 55 millions d'euros, afin de convaincre Manchester United de se séparer de son capitaine durant le mercato hivernal, sans qu'aucune confirmation officielle de ces nouvelles n'ait été apportée.

Bruno Fernandes avait été l'une des principales cibles d'Al-Hilal à l'été 2025, le club saoudien ayant tenté de le recruter avant sa participation à la Coupe du monde des clubs, par le biais d'une offre proche de 100 millions de livres sterling en faveur de Manchester United, assortie d'un salaire hebdomadaire de 700 000 livres sterling pour le joueur.

Malgré l'ampleur de l'offre, le transfert n'a pas abouti, Bruno ayant lui-même confirmé avoir reçu une offre d'Al-Hilal et révélé que Fahd ben Nafel, président du club à l'époque, l'avait contacté personnellement pour connaître sa position quant à un départ vers le championnat saoudien.

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