Le journaliste Ahmed Shobier, ancien gardien de but d'Al Ahly et de l'équipe nationale d'Égypte, a dévoilé les coulisses de plusieurs dossiers brûlants au sein du club cairote, dans un contexte de résultats en baisse, évoquant la réalité du différend entre l'entraîneur marocain Houcine Ammouta et Ahmed Reda, ainsi que la situation d'Imam Achour et l'avenir du temps de jeu de Mohamed Hany et Yasser Ibrahim.

Shobier a démenti l'existence d'une querelle entre Houcine Ammouta et Ahmed Reda, milieu de terrain d'Al Ahly, affirmant que le joueur éprouve de la colère en raison de son manque de temps de jeu, ce qui est normal étant donné le désir de chaque joueur d'obtenir une chance de prouver ses capacités.

Shobier a déclaré sur son compte sur la plateforme « X » : « Ahmed Reda s'est disputé avec Ammouta ? Non, il ne s'est pas disputé. Ahmed Reda est contrarié ? Oui, il est contrarié. Ahmed Reda est en colère ? Tout joueur qui ne joue pas est contrarié, mais l'intelligence, c'est que ta contrariété n'affecte ni ton niveau, ni ton entraînement, et ne change pas ton visage. »

Shobier a abordé la situation d'Imam Achour, soulignant l'existence d'un mécontentement au sein du staff technique à l'égard du niveau du joueur et de ses efforts à l'entraînement, comparé à ce qu'il avait l'habitude de proposer, malgré son statut de l'un des joueurs les plus en vue en Égypte.

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Il a précisé que le maintien d'Imam dans le onze de départ dépendra de son assiduité à l'entraînement et de son niveau lorsqu'il obtiendra une chance de jouer, affirmant que l'amélioration de ses performances pourrait le ramener dans les plans principaux, tandis que la persistance de la situation actuelle pourrait l'éloigner de l'équipe type.

Il a ajouté qu'Al Ahly semble déterminé à imposer davantage de discipline au sein de l'équipe, dans un contexte de résultats en baisse, après que la direction et le staff technique ont, selon ses propos, réuni les conditions nécessaires pour obtenir de meilleurs résultats.

Mohamed Hany et Yasser Ibrahim dans le doute

Concernant Mohamed Hany, Shobier a affirmé que la prolongation du contrat du joueur est liée à un différend autour de la clause relative au pourcentage de temps de jeu, le joueur souhaitant être exempté de cette condition, tandis qu'Al Ahly s'en tient aux règles qu'il a fixées en matière de renouvellement des contrats.

Il a indiqué que le temps de jeu de Hany pourrait devenir incertain au cours de la période à venir, malgré son assiduité à l'entraînement, soulignant que Wael Gomaa avait précédemment qualifié son exclusion de décision technique, avec des prévisions selon lesquelles il continuerait à avoir du mal à obtenir des occasions de jouer.

Shobier a également lié la situation de Yasser Ibrahim aux dossiers du renouvellement et du niveau technique, expliquant que le joueur est apte, mais qu'il a été absent lors du dernier match, et que son temps de jeu pourrait évoluer en fonction des besoins de l'équipe et du degré de conviction du staff technique à l'égard de ses performances.

Shobier a conclu ses propos en affirmant que le temps de jeu de Mohamed Hany et Yasser Ibrahim restera sous surveillance au cours de la période à venir, dans un contexte où les considérations techniques se mêlent aux dossiers de renouvellement des contrats au sein d'Al Ahly.