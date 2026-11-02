L'homme d'affaires émirati Khalaf Al Habtoor a mis un terme à la polémique née au cours des dernières heures autour d'un éventuel rachat du club égyptien du Zamalek ou d'une entrée dans des investissements au sein de la société de football rattachée au club blanc, coupant court aux spéculations qui circulaient sur l'existence d'offres financières ou de négociations à ce sujet.

Al Habtoor a démenti catégoriquement la véracité des informations évoquant son désir de prendre le contrôle du club blanc ou d'investir dans la société de football, assurant que ce qui a circulé dans certains médias et sur les réseaux sociaux n'a aucun fondement.

L'homme d'affaires émirati a écrit, sur sa page officielle du réseau social « Facebook » : « J'ai suivi avec étonnement ce qui circule de nouveau dans certains médias et sur les réseaux sociaux au sujet de mon intention de racheter le club égyptien du Zamalek ou de présenter des offres financières pour investir dans la société de football qui lui est rattachée. »

Il a ajouté : « Je tiens à préciser que ces informations sont totalement fausses et sans aucun fondement, ni de près ni de loin. Je n'ai présenté aucune offre pour racheter le club ou y investir, et je ne suis entré dans aucune négociation à ce sujet. Tout ce qui est publié au sujet de montants financiers ou d'accords présumés n'a aucun fondement. »

Al Habtoor a précisé qu'il voue un grand respect au club du Zamalek et à ses supporters, soulignant son intérêt pour le soutien au sport et à la jeunesse égyptienne, mais il a insisté sur la différence entre soutenir les activités sportives et investir dans les clubs et les gérer.

Il a poursuivi : « Je suis un amoureux du sport, et je voue tout mon respect et toute mon estime au prestigieux club du Zamalek, ainsi qu'à tous les clubs sportifs égyptiens et à leurs supporters. Je tiens également toujours à soutenir la jeunesse égyptienne et à encourager ses réussites, ce que j'ai concrètement exprimé à travers nos initiatives de soutien au sport, parmi lesquelles la célébration de l'équipe d'Égypte de football après sa performance honorable lors de la Coupe du monde. »

Il a enchaîné : « Mais soutenir le sport et la jeunesse est une chose, et investir dans les clubs de football et les gérer en est une tout autre. Je n'ai pas d'investissements dans ce domaine, je ne prétends pas détenir l'expertise nécessaire pour gérer et développer les clubs sportifs, et je n'ai aucun projet d'y entrer. »

En conclusion de ses propos, Al Habtoor a adressé un message aux médias, réclamant qu'ils vérifient l'exactitude des faits avant de publier toute information liée à son nom, à ses projets ou à ses investissements, et qu'ils ne traitent pas des informations erronées comme des vérités.

Il a conclu en déclarant : « Tout mon amour et toute mon estime à la République arabe d'Égypte, pays frère, et à son cher peuple. Je souhaite au club du Zamalek et à tous les clubs égyptiens un progrès et un succès durables, et au sport égyptien davantage de réussites et de rayonnement. »