La vérité qui dérange : la quête d'Arnautovic prouve que Manchester United n'est plus un club d'élite

Le désir de recruter l'attaquant de Bologne, âgé de 33 ans, a donné aux supporters l'impression d'être moqués par leur propre club.

Richard Arnold a été inondé de lettres de protestation de la part des fans de Manchester United en réponse à l'opération choc du club pour Marko Arnautovic. Il semble que ce soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase. Le timing est primordial - mais il est difficile d'imaginer quel aurait été le moment le plus opportun pour que la nouvelle de l'intérêt pour l'ancien attaquant de Stoke et West Ham, âgé de 33 ans, soit connue. Certainement pas le jour même où l'équipe d'Erik ten Hag a débuté la saison par une défaite contre Brighton.

Les supporters de United ont l'impression de se faire rouler dans la boue par leur propre club. Le mercato est arrivé à un stade où tout est permis à Old Trafford. Le transfert d'Arnautovic est la preuve que les plans A, B et même C ne sont plus d'actualité, alors que le désespoir s'empare d'un club qui continue à faire les mêmes erreurs. Un été qui a commencé avec Darwin Nunez comme cible principale de l'attaque se termine avec un homme en fin de carrière, dont Manchester United reconnaît lui-même qu'il ne devrait pas être un avant-centre titulaire.

Donc, c'est une question d'hommes. Des hommes pour remplir les maillots - même si ce n'est pas pour les vendre. Car, au vu de la réaction sur les réseaux sociaux - et de la boîte de réception d'Arnold après que son e-mail ait été partagé en ligne - il semble peu probable qu'il y ait une ruée sur les maillots d'Arnautovic. A la décharge de l'attaquant de Bologne, il s'agit d'un joueur de qualité, qui ajouterait un profil différent à l'attaque de Manchester United.

En fait, s'ils l'avaient signé il y a quatre ans, lorsque José Mourinho le considérait comme un remplaçant de Zlatan Ibrahimovic, il aurait pu s'avérer un ajout judicieux. Il a prouvé qu'il était un buteur en Premier League avec des clubs de milieu et de bas de tableau, ce qui, sur la base de la trajectoire actuelle de United, pourrait également être la raison pour laquelle ils le considèrent comme un bon élément.

Mais c'est un autre attaquant vieillissant - après les signatures d'Odion Ighalo, d'Edinson Cavani et de Cristiano Ronaldo, sans rien à voir avec le CV de ces deux derniers. Il s'agit également d'un mouvement désespéré après un autre mercato calamiteux qui a vu la recherche d'attaquants de Manchester United passer de Nunez à Antony, puis à Benjamin Sesko et enfin à Arnautovic. C'est une sacrée évolution.

Sesko, pour lequel Manchester United avait encore l'espoir de conclure un accord jusqu'au week-end dernier, rejoint maintenant le RB Leipzig. Encore une piste qui mord la poussière. Mais c'est une conséquence du fait que l'on a attendu trop longtemps avant de s'intéresser à l'attaquant du RB Salzbourg, qui n'était pas une priorité au début de la saison. Des sources proches de l'affaire Nunez affirment que United a été beaucoup trop lent dans sa poursuite de l'attaquant - et ce malgré la déclaration d'intérêt avant que Liverpool n'intervienne.

Il y a un autre facteur à prendre en compte. Le coût. Salzbourg a proposé à Manchester United des chiffres allant jusqu'à 60 millions d'euros, ce qui a été jugé trop élevé. Dans le même temps, ils ne voulaient pas entrer dans une guerre d'enchères avec Liverpool pour Nunez, qui coûtera jusqu'à 100 millions d'euros.

A environ 10 millions d'euros, Arnautovic est une option beaucoup moins chère. Les fans de United verront dans ce transfert un exemple de Glazernomics en plein essor. Au cours d'un été où la masse salariale du club a été considérablement réduite par les départs de Paul Pogba, Cavani, Juan Mata, Nemanja Matic et Jesse Lingard, les remplaçants ont jusqu'à présent été décevants. La majeure partie du budget étant réservée à Frenkie de Jong, il semble qu'il y ait peu de place pour dépenser sur un attaquant de qualité.

Mais De Jong est un autre problème. En l'espace de trois jours, pas moins de quatre milieux de terrain, en plan B, ont suscité de l'intérêt : Fabian Ruiz, Adrian Rabiot, Guido Rodriguez et Sergej Milinkovic-Savic. Selon certaines sources, des accords de principe ont été conclus pour une série de renforts vers lesquels United pourrait se tourner si la quête de De Jong n'aboutissait pas. Mais dans le cas de Ruiz, qui était considéré comme l'une des alternatives les plus comparables au Néerlandais, United semble avoir attaqué trop tard, le milieu de terrain de Naples étant proche de signer au Paris Saint-Germain.

Une fois encore, tout cela semble chaotique pour un club qui a dépensé des fortunes pour remanier son département de recrutement au cours des neuf dernières années. Les départs de figures clés comme le chef scout, Jim Lawlor, et le chef du scouting mondial, Marcel Bout, étaient censés apporter un nouveau remaniement. Le négociateur en chef, Matt Judge, est également parti, et Arnold a donné au directeur du football, John Murtough, des pouvoirs plus importants que jamais. Pourtant, les affaires de Ten Hag jusqu'à présent sont une mise en accusation du travail effectué par l'armée de recruteurs et d'analystes de United.

Il s'est concentré presque exclusivement sur des joueurs avec lesquels il a déjà travaillé - ou qui ont des liens avec le football néerlandais, comme Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Christian Eriksen, Antony et De Jong. Même Arnautovic est un joueur avec lequel il a travaillé pour la dernière fois il y a plus de dix ans au FC Twente. Quels noms l'équipe de recrutement de United a-t-elle proposé à la place ? À la veille du match contre Brighton, Ten Hag a insisté sur le fait qu'il ne signerait que les "bons" joueurs et qu'il se contenterait de terminer le mercato sans ajouts s'il ne pouvait pas obtenir ses cibles préférées.

Beaucoup de choses ont changé en quelques jours. Brighton aura été un signal d'alarme. C'est "un sacré boulot", a déclaré le Néerlandais après la défaite 2-1. Tout comme ses prédécesseurs, il découvre que Manchester United n'a plus le pouvoir d'attraction qu'il avait autrefois. Peut-être moins maintenant qu'avec David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho ou Ole Gunnar Solskjaer. Pour Erling Haaland, il n'y a pas de concurrence entre les moitiés rouge et bleue de Manchester. Un seul regard de Liverpool et Nunez n'avait d'yeux que pour Anfield.

Frenkie De Jong s'est battu bec et ongles pour rester à Barcelone - et même Christian Eriksen a pris son temps avant de choisir Manchester United plutôt que Brentford. Voilà où ils en sont en 2022 - et la vérité gênante est peut-être qu'ils font leurs courses sur un marché différent de celui de la véritable élite de la Premier League et du football européen.