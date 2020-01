La venue de Mbappé à Liverpool serait un casse-tête selon Fabinho

Le milieu de terrain des Reds, qui a côtoyé Mbappé à Monaco, se demande comment il pourrait s'intégrer dans le XI des Reds.

La possibilité de voir un jour Kylian Mbappé revêtir le maillot de a été évoquée à plusieurs reprises, malgré l'insistance de Jürgen Klopp sur le fait que les Reds n'avaient pas les moyens financiers de mener à bien une telle opération.

L'attaquant de 21 ans avait notamment exprimé son admiration pour le club anglais lors d'une interview à la BBC en début de semaine, insistant sur l'incroyable forme des coéquipiers de Sadio Mané, leaders incontestés de .

Ancien coéquipier du champion du monde à , Fabinho a été interrogé sur la question par Sport Bible, et notamment sur ce que Mbappé apporterait à l'effectif des Reds, qui s'appuie depuis plusieurs saisons maintenant sur le formidable trio Salah-Mané-Firmino.

"En ce moment, ce serait un casse-tête pour Liverpool si nous l'avions ici car notre trio d'attaque est très bon, a ainsi estimé le Brésilien. Mais je connais la qualité de Mbappé, il est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde, donc il améliorerait évidemment n'importe quelle équipe. Pour le moment il joue au et nous devons respecter cela."

En course pour le titre en et pourquoi pas challenger le record des Invincibles d' en ne perdant aucune rencontre de championnat cette saison, les Reds sont déjà cités parmi les meilleures équipes de l'histoire de la Premier League. Mais pour avoir leur place dans le "Hall of fame", Fabinho assure qu'il faudra continuer sur cette série de succès.

"Ces dernières années, nous avons clairement été l'une des meilleures équipes, a-t-il poursuivi. Il faut respecter ce que l'on réussi en ce moment, même si vous ne voulez pas parler de nous.

"Les records et les statistiques ne font pas de nous les meilleurs, mais si nous continuons comme nous le faisons, nous allons gagner des trophées. Ensuite nous devrons continuer à faire cela saison après saison."