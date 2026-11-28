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Plus qu’une nuit à attendre avant la 202e édition du Klassieker. Samedi, les joueurs de Feyenoord et de l’Ajax ont, comme le veut la tradition, été bruyamment encouragés par leurs supporters à la veille du match.

À Rotterdam, où se déroulera le Klassieker dimanche, des milliers de supporters étaient présents à Varkenoord. Chants et fumigènes ont accompagné les encouragements adressés à l’équipe en difficulté de l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst. Les supporters et les joueurs de l’effectif se sont également rapprochés vers la fin de l’entraînement.

Pour Feyenoord, le Klassieker représente bien plus qu’un simple Klassieker cette année. Sa dernière victoire remonte déjà au 17 octobre. Les trois rencontres suivantes se sont soldées par des matchs nuls, tandis que les quatre dernières se sont toutes terminées par une défaite.

Feyenoord compte actuellement trois points de retard sur l’Ajax et une défaite face à son grand rival pourrait se révéler fatale en fin de saison. À l’inverse, une victoire suffirait à rejoindre le club de la capitale au classement et à retrouver de bonnes sensations.

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À De Toekomst aussi, les supporters les plus fervents se sont fait entendre. L’effectif de l’entraîneur Míchel Sánchez a effectué une séance légère, tandis que les supporters sautaient sur place en arrière-plan dans la tribune Bobby Haarms.

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La bonne ambiance au sein de l’effectif est manifeste. Tolu Arokodare serre ainsi fermement son entraîneur dans ses bras, et l’Espagnol savoure ce moment avec un large sourire.

Le point noir a été une banderole faisant référence à la guerre. On pouvait y lire « bloody Sunday », sous une image de la silhouette de Rotterdam et de quelques bombardiers. Il s’agit d’une référence au bombardement de Rotterdam du 14 mai 1940.

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L’Ajax a remporté pas moins de sept de ses huit derniers matchs. En milieu de semaine, le club a battu le FC Thun avec autorité. Grâce notamment à des buts spectaculaires de Rayane Bounida et de l’ancien joueur de Feyenoord Steven Berghuis, il s’est imposé 4-0.

Découvrez ici la composition probable de Feyenoord. Le onze de départ probable de l’Ajax est disponible ici .