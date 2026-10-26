Selon Mourinho, son compatriote Joao Cancelo aurait absolument dû recevoir un carton rouge. En tentant vainement de rattraper Yan Diomande, l’ailier du Real, alors que celui-ci dribblait, Cancelo lui a planté les crampons dans le mollet.

« Une grande victoire des garçons face à un grand adversaire », a déclaré Mourinho à Real Madrid TV. « Avec un arbitre qui a fait un excellent match et un VAR qui dormait profondément à la 60e minute, sur une action qui aurait pu avoir une énorme incidence sur l’ensemble du match. C’était un carton rouge évident pour Cancelo ! »

Il est difficile de contredire fermement l’entraîneur du Real. Diomande se défait de Cancelo et le pied droit de ce dernier atterrit un instant sur la jambe de l’Ivoirien, qui trébuche légèrement avant de poursuivre sa course. Reste à savoir pourquoi le VAR n’est pas intervenu après que l’arbitre central Juan Martinez Munuera a laissé jouer. Les arguments en faveur d’une expulsion pour faute grossière ne manquent pas, mais la décision n’a rien d’évident.

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Un geste qui rappelle la faute de Lionel Messi à la Coupe du monde

Cancelo essaie de jouer le ballon, mais arrive un peu trop tard. La situation est délicate et ne permet pas de trancher clairement. La zone du contact, les crampons sur la jambe de Diomande, à mi-hauteur en quelque sorte, plaide pour un carton rouge. La dynamique et l’intensité semblent également assez élevées pour justifier une expulsion. Mais le VAR a peut-être émis des doutes sur ces paramètres, l’impact paraissant trop faible pour faire tomber Diomande.

Évaluer clairement ce critère est, là encore, une affaire délicate. Deux de ces trois critères doivent être remplis pour entraîner un carton rouge. Le VAR n’était peut-être pas suffisamment convaincu sur deux d’entre eux, voire sur les trois, pour intervenir.

Cette action a rappelé la faute très discutée de Lionel Messi lors du premier match de l’Argentine à la Coupe du monde, contre l’Algérie. À l’époque, l’ancien arbitre de haut niveau Patrick Ittrich avait expliqué très clairement sur MagentaTV tous les critères et les raisonnements possibles d’un arbitre vidéo.

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Comment la légende du Real Guti a-t-elle jugé l’action ?

Mourinho a d’ailleurs reçu le soutien d’une légende du Real. Consultant pour la plateforme de streaming DAZN, Guti a estimé que l’arbitre vidéo aurait dû examiner l’action.

L’ancien milieu de terrain (49 ans), cinq fois champion et trois fois vainqueur de la Ligue des champions avec le Real, jugeait que l’action méritait clairement un examen « en raison de la dureté de l’intervention », a écrit DAZN.

« Je trouve incompréhensible que l’arbitre vidéo ne soit pas intervenu », a déclaré Guti.

Cette action ne devrait pas avoir de grandes suites et, fort du prestigieux succès 2-1 de son équipe, Mourinho n’était pas non plus d’humeur à chercher la polémique. Le Real Madrid menait 1-0 au moment de la faute de Cancelo. Au lieu de jouer la dernière demi-heure en supériorité numérique au Camp Nou, les visiteurs ont concédé l’égalisation de Raphinha peu après. Qui sait comment Mourinho aurait réagi si Kylian Mbappe n’avait pas inscrit le but de la victoire peu avant la fin ?

Il s’est donc contenté de ces mots : « Grand match, grande victoire, les garçons l’ont mérité. »

Grâce à ces trois points pris à Barcelone, le Real a complètement relancé la course en tête de la Liga. Malgré sa première défaite de la saison, le Barça reste devant avec 27 points, suivi de l’Atletico et du Real Madrid, qui comptent respectivement 25 et 24 points.