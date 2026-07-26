La nomination d’Andrea Pirlo comme nouveau sélectionneur de l’Italie est sur le point d’échouer définitivement, et cela a désormais des conséquences graves et immédiates pour la direction de la fédération. Comme le rapporte la Gazzetta, Paolo Maldini, nommé directeur technique il y a seulement environ deux semaines, envisagerait déjà de démissionner en raison de la résistance persistante à la solution qu’il privilégie.

Maldini avait ainsi obtenu l’assurance du nouveau président de la fédération, Giovanni Malago, de pouvoir prendre en totale autonomie la décision concernant le nouveau sélectionneur. Cette autonomie était considérée en amont comme la condition décisive pour que l’ancien professionnel accepte tout simplement d’occuper ce poste à la FIGC.

Le fait que la fédération mette désormais des bâtons dans les roues du directeur technique et de son conseiller Leonardo pourrait faire déborder le vase. Lors de son départ de l’AC Milan en 2023, Maldini avait déjà montré qu’il n’acceptait aucun compromis lorsque sa marge de manœuvre était réduite et qu’il préférait un retrait immédiat à une collaboration imposée.

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Pourquoi y a-t-il des réserves concernant Andrea Pirlo ?

À l’origine, après le refus de Pep Guardiola, Maldini et Leonardo avaient misé exclusivement sur Pirlo. Un contrat jusqu’en 2030, avec un salaire de 1,5 million d’euros par saison, était déjà prêt à être signé.

Pirlo est actuellement encore sous contrat avec United FC aux Émirats arabes unis et attend le retour final de Rome. Des alternatives comme Antonio Conte ou Roberto Mancini avaient été immédiatement rejetées en interne par Maldini, Conte changeant de club en moyenne tous les deux ans, tandis que le départ de Mancini en 2023 avait rompu les liens avec la fédération.

La principale raison avancée officiellement pour justifier cette position de blocage est liée aux liens de Pirlo avec l’opérateur de paris russe Fonbet, dont il est ambassadeur mondial, ainsi qu’à sa proximité avec l’oligarque russe et président de United FC Sergey Lomakin. Dans les cercles fédéraux, la suspicion grandit toutefois que ces préoccupations politiques ne servent que de prétexte pour torpiller le cavalier seul de Maldini.

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Conflit d’intérêts à cause des fils de Pirlo et Maldini ?

Pour ne rien arranger, le quotidien italien Il Corriere della Sera évoque désormais aussi un débat sur de possibles conflits d’intérêts. Les fils des deux protagonistes travaillent dans le secteur du conseil : Nicolo, le fils aîné de Pirlo, travaille comme intermédiaire et recruteur pour l’agence You First, qui accompagne notamment Luis de la Fuente, sélectionneur de l’Espagne championne d’Europe. Le fils de Maldini, Christian, est actif pour GR Sports, l’agence de Giuseppe Riso, qui représente également Daniel, le deuxième fils de Maldini.

Bien qu’aucun des deux ne soit encore officiellement inscrit au registre des intermédiaires jusqu’à présent, cette configuration rappelle l’été 2016. À l’époque, l’activité de Davide Lippi comme agent de joueurs avait empêché la nomination de son père Marcello Lippi au poste de directeur technique sous la présidence de Carlo Tavecchio à la tête de la fédération.

Dans le cas actuel, ce débat sert d’argument supplémentaire aux critiques, mais ne représente au fond qu’un front secondaire dans le conflit de principe entre Maldini et la direction de la fédération. Si le dossier Pirlo devait définitivement échouer, le chapitre de Maldini à la FIGC pourrait déjà se refermer après même pas 14 jours.