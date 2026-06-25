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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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La vague marocaine continue de déferler : les Lions de l’Atlas sont, en Coupe du monde, l’équipe africaine la plus titrée et la plus prolifique de l’histoire

Maroc vs Haïti
Maroc
Haïti
Coupe du monde
I. Saibari
A. Hakimi
Croatie vs Ghana
Croatie
Ghana
Nigéria
Cameroun
Maroc
Haïti
É.-U.
Croatie
Ghana
Nigeria
Cameroun

Le Maroc s'est qualifié pour les 32es de finale en terminant deuxième de son groupe, derrière le Brésil.

La sélection marocaine a poursuivi son parcours exceptionnel dans la Coupe du monde 2026 en s'imposant face à Haïti (4-2) ce jeudi matin, devenant ainsi l'équipe africaine ayant inscrit le plus de buts et remporté le plus de victoires dans l'histoire de la compétition.

Les « Lions de l’Atlas » portent ainsi leur total à 26 buts en Coupe du monde, devançant le Nigeria (23 buts) et le Cameroun (22 buts), selon le site français « stats foot ».



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Sur le plan des victoires, les Lions de l’Atlas comptent désormais sept succès au total, ce qui les place en tête du palmarès africain.

Les Lions de l’Atlas devancent désormais le Ghana et le Nigeria, co-deuxièmes avec six succès chacun.

Grâce à ce succès, les « Lions de l’Atlas » terminent à la deuxième place du groupe C, juste derrière le Brésil, meilleur au goal average, les deux formations comptant 7 points.

En seizièmes de finale, le Maroc défiera le vainqueur de la poule F (Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie), tandis que le Brésil – auteur d’un 3-0 contre l’Écosse – croisera le deuxième de ce même groupe.

Les Pays-Bas, leaders du groupe, sont donc virtuellement qualifiés pour défier le Maroc au tour suivant, à condition de conserver leur première place, tandis que le Japon, deuxième à la différence de buts (4 points également), pourrait retrouver les Lions de l’Atlas en cas de revers néerlandais.



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