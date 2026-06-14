La Turquie se heurte à la défense australienne et débute la Coupe du monde par une défaite

Côté australien, Jordan Bos, défenseur du Feyenoord, était aligné comme arrière gauche. Côté turc, les Néerlandais d’origine Orkun Kökçü et Ferdi Kadioglu occupaient respectivement les postes de meneur de jeu et d’arrière gauche. Avant la pause, le spectacle était rare : la Turquie détenait le ballon sans se montrer dangereuse, tandis que l’Australie guettait des contres qui ne décollaient pas.

Le match restait ouvert et la Turquie a failli égaliser dans la foulée : un ballon repoussé est revenu à Abdülkerim Bardakci, dont la frappe puissante a heurté le gant du gardien Patrick Beach avant de venir lécher le poteau.

Peu après la reprise, Arda Güler se présentait enfin avec une occasion franche, mais le Madrilène ne parvenait pas à cadrer suffisamment le centre de Baris Alper Yilmaz. Sur le contre-coup, l’Australie a frappé : bien lancé par Paul Okon-Engstler, Nestory Irankunda a coupé vers l’intérieur avant de loger le ballon dans le petit filet : 1-0.

Les Australiens, portés par les déboulés d’Irankunda et de Mohamed Touré, prenaient peu à peu l’ascendant sur une arrière-garde turque où Merih Demiral et Abdülkerim Bardakci, tous deux dans la trentaine et un brin lent, souffraient de la comparaison. Irankunda se présenta à nouveau à la conclusion, mais cette fois Ugurcan Çakir repoussa la menace.

Au retour des vestiaires, les deux équipes ont montré un visage plus entreprenant. L’Australie a de nouveau sollicité Çakir, lequel a maintenu son équipe à flot. Quelques minutes plus tard, Güler a allumé la mèche sur coup franc ; Beach a repoussé le danger, puis a concédé un rebond, mais les Turcs n’ont pas suivi avec assez de vivacité.

Comme souvent dans la partie, la Turquie peine à percer le verrou défensif adverse. L’équipe de Tony Popovic défend avec acharnement et limite les occasions turques après la pause.

À un quart d’heure de la fin, Metcalfe a scellé le sort de la rencontre d’une frappe puissante des vingt mètres, logée dans le coin inférieur droit : 2-0. Les Australiens ont ensuite poursuivi leur travail défensif rigoureux, ne concédant rien. Le deuxième match du groupe D s’est ainsi conclu par une victoire 2-0 des Socceroos.