La Turquie sauve l’honneur grâce à Kökçü et à un but in extremis ; l’Australie se qualifie pour les huitièmes de finale

La Turquie a conclu sa Coupe du monde par une victoire. Déjà éliminée, la sélection de Vincenzo Montella a battu les États-Unis, premiers du groupe, 3-2, grâce à des buts d’Arda Güler, Orkun Kökçü et Kaan Ayhan (98^e). Les États-Unis affronteront la Bosnie-Herzégovine au prochain tour. Dans l’autre rencontre, l’Australie et le Paraguay ont fait match nul 0-0 : les Australiens terminent deuxièmes de leur groupe, tandis que les Paraguayens, troisièmes, conservent de réelles chances de figurer parmi les meilleurs troisièmes.

Turquie - États-Unis : 3-2

La Turquie, déjà éliminée, a pourtant rapidement concédé l’ouverture du score : après moins de trois minutes, Sebastian Berhalter a adressé un corner à Auston Trusty, qui a coupé au second poteau sans opposition : 0-1.

Contrairement aux Américains, les Turcs alignaient leur équipe type et ont immédiatement réagi. Dès la 10e minute, Barış Alper Yılmaz a conservé son sang-froid avant de servir Arda Güler, lequel a contrôlé du droit puis conclu du gauche : 1-1.

Sous les yeux de plusieurs stars hollywoodiennes, dont Edward Norton, Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, présentes à Los Angeles, la Turquie a pris l’avantage au bout d’une demi-heure. Güler a éliminé Eren Elmali et son centre à ras de terre a été repris dans la surface par Kökçü : 2-1.

Peu après la reprise, les États-Unis ont égalisé par Berhalter. Le fils de l’ancien sélectionneur Gregg Berhalter a récupéré un ballon repoussé à ses pieds et a magnifiquement marqué d’un tir à la limite de la surface dans le petit filet : 2-2.

Dans les tout derniers instants du temps additionnel, la Turquie a finalement fait basculer la rencontre : sur la dernière action, Ayhan a poussé le ballon au fond des filets depuis le second poteau (2-3).

Paraguay - Australie 0-0

Les Australiens, très actifs en première période, se sont heurtés à une défense bien organisée et ont souvent opté pour des frappes lointaines, sans succès. Les tentatives de Jordan Bos (Feyenoord) et de Cristian Volpato sont restées trop imprécises.

Après la pause, le scénario ne change guère : les deux formations se neutralisent et se contentent finalement du partage des points. Une dernière tentative de Bos, en fin de rencontre, frôle même le cadre, et le score final reste ainsi bloqué à 0-0.