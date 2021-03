La Turquie et les Pays-Bas se promènent, la Croatie assure le minimum

Les éliminatoires de la zone européenne ont repris ce samedi. Les gros bras qui étaient de sortie se sont imposés, avec plus ou moins de difficultés.

La deuxième journée des éliminatoires européennes a débuté ce samedi. Plusieurs nations de renom étaient concernées par les principaux matches. Globalement, la logique a été respectée sur les différentes pelouses, avec les victoires des principaux favoris.

Battus lors de leur premier match contre la Turquie (0-3), les Pays-Bas étaient attendus au tournant face à la Lettonie. A domicile, les Bataves ont su se racheter, avec un succès facile, même si l’écart au tableau d’affichage n’était pas si conséquent (2-0). Berghuis et De Jong ont été les deux buteurs de la bande à De Boer.

En gagnant, les Oranges se replacent dans la course à la qualification. Mais, ils restent toujours derrière la Turquie. L’équipe de Senol Gunes a frappé un autre grand coup en dominant la Norvège d’Erling Haaland à l’extérieur. Sur la lancée de leur succès initial, les Turcs ont terrassé leurs hôtes du jour sur le score de 3 buts à 0. Tufan s’est offert un doublé et le défenseur Soyuncu y est allé de son but également.

La Russie remercie Dzyuba

En tout début de journée, la Russie a aussi rempli son devoir, en prenant le meilleur sur la Slovénie (2-1). A Sochi, et devant plusieurs milliers de ses supporters, la Sbornaya s’en est remise à son buteur Artem Dzyuba. L’avant-centre du Zenit a claqué un doublé en l’espace de dix minutes (25e et 36e). Les visiteurs ont réduit le score par le biais de Josip Ilicic, mais ils ne sont pas parvenus à recoller la marque. Les Russes sont en tête de leur groupe, avec six points pris sur six possibles.

L’autre sélection à avoir fait le plein de points jusqu’à présent c’est le Monténégro. Ce samedi, elle a laminé le Gibraltar (4-1), se hissant donc à la hauteur de la Turquie dans sa poule. Le Monégasque Stevan Jovetic a marqué son 3e but en l’espace de deux rencontres.

Notons pour finir la victoire de la Biélorussie face à son voisin de l’Estonie pour le compte du Groupe E (4-2). Les locaux ont été menés deux fois, mais ils ont su s’en sortir. Leur héros du jour se nomme Lisakovich, auteur d’un doublé.