La Turquie est complètement ridiculisée à domicile ; les supporters exigent le départ de Vincenzo Montella

La Turquie a subi lundi soir une défaite particulièrement douloureuse en Ligue des nations. À domicile, la sélection a été totalement surclassée par l’Italie, qui menait déjà 0-3 après une demi-heure. Après la pause, les Turcs ont certes montré un meilleur visage, mais la défaite 1-4 ne souffrait finalement guère de discussion.

Les deux équipes avaient quelque chose à se faire pardonner. La Turquie s’était inclinée 0-1 contre la France la semaine dernière, tandis que l’Italie avait dû reconnaître la supériorité de la Belgique de Mark van Bommel (0-2). Pourtant, ce sont bien les Italiens qui avaient plié le match en moins de 30 minutes.

Alessandro Bastoni a marqué de la tête sur corner et, peu après, Davide Frattesi s’est montré le plus prompt sur un ballon repoussé. Un rapide 0-2 donc, qui a provoqué le mécontentement à Bursa. Les supporters turcs ont vu leur équipe énormément souffrir face à une Italie qui ressortait systématiquement de la pression.

Cela a même conduit au 0-3 à la 27e minute. Francesco Pio Esposito a remis pour Michael Kayode, totalement seul dans la surface de réparation. Le piston a ainsi pu inscrire facilement le troisième but italien. Des sifflets nourris sont descendus des tribunes, où les Turcs réclamaient le départ du sélectionneur Vincenzo Montella.

Après la pause, la Turquie a de nouveau montré un signe de vie en inscrivant immédiatement le 1-3. Une énorme erreur italienne avait toutefois précédé ce but : après une incompréhension entre Gianluigi Donnarumma et Matteo Ruggeri, Baris Yilmaz a pu pousser le ballon dans le but vide.

L’espoir est alors brièvement revenu chez les Turcs, mais cela n’a pas duré. Trois minutes après ce but qui réduisait l’écart, Esposito a frappé : une frappe de Sandro Tonali est revenue via le poteau, avant que l’attaquant ne puisse placer de la tête le 1-4.

Ce but a sonné le knock-out définitif pour la Turquie, qui a néanmoins continué à se créer de grosses occasions. Ainsi, un but de Yilmaz a été refusé pour hors-jeu et Kerem Aktürkoglu, après un travail remarquable d’Arda Güler, a frappé au-dessus à bout portant. Le score en est toutefois resté à 1-4.