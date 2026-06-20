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Arda GulerImago

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La Turquie connaît une nouvelle défaite cuisante lors de la Coupe du monde 2026

Turquie vs Paraguay
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La Turquie a subi une défaite cuisante vendredi soir face au Paraguay (0-1). Les Turcs ont évolué une mi-temps entière à onze contre dix sans pour autant trouver le chemin des filets. Le groupe de Vincenzo Montella a de nouveau déçu et dit adieu à la Coupe du monde 2026.

Chez les Turcs, Orkun Kökçü, originaire de Haarlem, a été écarté du onze après la défaite 2-0 contre l’Australie, tandis que Ferdi Kadioglu, né à Arnhem, était titulaire, tout comme les stars Hakan Çalhanoglu, Arda Güler et Kenan Yildiz.

Les Turcs ont connu un début de match catastrophique : après seulement 64 secondes, Matías Galarza a ouvert le score d’une frappe rasante qui a battu le gardien Ugurcan Çakir (0-1), signant ainsi le but le plus rapide de la Coupe du monde.

Mert Müldür a ensuite frappé la barre puis le poteau sur une même tentative. Juste avant la mi-temps, la star paraguayenne Miguel Almirón a été victime d’une nouvelle règle.

Après un échange houleux, l’attaquant s’est couvert la bouche en s’adressant à un adversaire, geste interprété comme une insulte. Les Turcs l’ont signalé à l’arbitre Ivan Barton Cisneros, qui, après consultation de la VAR, a brandi le carton rouge.

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Même après la mi-temps, le Paraguay a bien maintenu son organisation. La Turquie n’a pas réussi à convertir son élan offensif en buts.

Plusieurs remplaçants n’ont pas suffi pour inverser la tendance. L’ancien joueur du Feyenoord, Kökçü, n’est entré qu’à la 86^e minute, sans pouvoir changer la donne.

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