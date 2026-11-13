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La Tunisie a subi une défaite historique sur son terrain face à la Libye sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux sélections ce vendredi soir, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires qualificatives à la Coupe d'Afrique des nations 2027. La Tunisie poursuit ainsi son début poussif dans ces éliminatoires, tandis que la Libye signe l'une des plus grandes surprises de la journée.

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Cette défaite n'a pas été qu'un revers de plus pour la sélection tunisienne, elle a aussi été marquée par des statistiques négatives sans précédent dans l'histoire de ses participations aux éliminatoires continentales, puisqu'il s'agit du plus grand écart de défaite qu'elle subit à domicile dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations.

C'est également la première fois que la sélection tunisienne se retrouve menée de deux buts d'écart lors d'un match disputé sur son terrain, dans l'histoire de ses participations aux éliminatoires de la compétition, signe de l'ampleur du choc subi face à son voisin libyen.

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Cette défaite est venue mettre fin à une série de plus de 25 ans durant laquelle la sélection tunisienne n'avait pas encaissé de défaite par deux buts d'écart dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, sa dernière chute sur un tel score remontant au 24 mars 2001, lorsqu'elle s'était inclinée face au Maroc dans la capitale Rabat sur le score de 2-0.

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La Tunisie a par ailleurs signé le pire début de son histoire dans les éliminatoires continentales, après avoir échoué à remporter la moindre victoire lors de ses trois premiers matchs, pour la toute première fois, se contentant de deux nuls et d'une défaite, pour ne récolter que deux points sur les 9 possibles.

Les détails du match Tunisie - Libye

Ali Youssef a ouvert le score pour la sélection libyenne à la 44e minute sur un penalty, consécutif à une intervention d'Ali Maâloul sur l'attaquant libyen Mouayed Issa.

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La sélection tunisienne a tenté de revenir au score durant la seconde période, mais la sélection libyenne a su exploiter les espaces défensifs, et Hamdou El Houni a ajouté le deuxième but à la 62e minute, à l'issue d'une contre-attaque rapide qu'il a conclue d'une frappe au fond des filets.

Malgré les tentatives de la Tunisie de réduire l'écart, la Libye a préservé son avance et a réussi à repartir avec une précieuse victoire du stade Taïeb Mhiri de la ville de Sfax.

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La situation de la Tunisie se complique

Cette défaite vient accentuer la pression sur l'entraîneur Moïne Chaâbani, qui a pris en main la sélection tunisienne dans une tentative de ramener la stabilité au sein de l'équipe, après une période difficile marquée par un recul des résultats et des changements répétés au niveau du staff technique.

La Tunisie avait entamé son parcours dans le groupe 8 par un nul face à l'Ouganda sur le score de 1-1, avant de concéder un nouveau match nul face au Botswana sur le score de 2-2, perdant ainsi 4 points avant la défaite face à la Libye.

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La situation de la Tunisie se complique d'autant plus en raison de la nature du groupe, puisque l'Ouganda, l'un des pays hôtes de la compétition aux côtés du Kenya et de la Tanzanie, a assuré sa qualification d'office, ce qui signifie qu'il ne reste plus qu'un seul billet de qualification supplémentaire que se disputent la Tunisie, la Libye et le Botswana.

Cette défaite revêt une importance doublée pour la sélection tunisienne, car elle est survenue face à un concurrent direct pour le billet de qualification.

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Les deux sélections doivent se retrouver mardi prochain en Libye, dans le cadre des matchs de la quatrième journée, lors d'une confrontation qui sera décisive pour les ambitions de la sélection tunisienne de redresser la barre et d'éviter de s'éloigner davantage de la course à la qualification.