La Tunisie quitte la dernière place du classement de la Coupe du monde… et une autre sélection arabe hérite de cette position

La Tunisie est officiellement certaine de ne pas terminer à la 48e et dernière place du classement général de la Coupe du monde 2026, après la défaite de l’Irak 0-5 face au Sénégal lors de la dernière journée de la phase de groupes. Grâce à une meilleure différence de buts marqués dans la lutte pour les places bas du tableau, les Aigles de Carthage prennent l’avantage sur les Lions de l’Irak.

Au vu des statistiques officielles, Tunisiens et Irakiens ont terminé avec le même nombre de buts encaissés (12 chacun), mais la Tunisie a pris l’avantage grâce à ses deux réalisations contre une seule pour l’Irak, ce qui lui a permis de prendre la 47e place et de laisser la dernière position à son rival.

Le parcours de la sélection irakienne a été laborieux dès l’entame : défaite 1-4 face à la Norvège, puis 0-3 contre la France, avant un revers 5-0 face au Sénégal, soit un seul but marqué et douze encaissés en trois sorties.

La Tunisie, de son côté, a entamé la compétition par un revers cinglant contre la Suède (1-5), entraînant le départ de l’entraîneur Sabri Lamouchi et l’arrivée en urgence du Français Hervé Renard pour les deux matches suivants.

Ce changement n’a guère inversé la tendance : les « Aigles de Carthage » ont ensuite perdu 0-4 contre le Japon, puis 1-3 face aux Pays-Bas, bouclant la compétition avec deux buts marqués et douze encaissés.