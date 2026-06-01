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La Tunisie, qui affrontera les Pays-Bas en phase de groupes, a perdu son avant-dernier match de préparation à la Coupe du monde

Autriche vs Tunisie
Autriche
Tunisie
Matchs Amicaux
P. Wanner
M. Sabitzer
D. Alaba
K. Laimer

La Tunisie a concédé une courte défaite en match amical lundi soir. À Vienne, l’adversaire des Pays-Bas en Coupe du monde s’est incliné 1-0 face à une équipe autrichienne réduite à dix.

Chez les Autrichiens, des noms connus tels que David Alaba, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer et Marko Arnautovic figuraient dans le onze de départ. Paul Wanner, joueur du PSV, a dû se contenter d’une entrée en jeu en cours de match.

Au cours d’une première mi-temps sans but, les Tunisiens se sont toutefois montrés les plus dangereux : Hannibal Mejbri puis Anis Ben Slimane ont successivement frappé la barre transversale sur coup franc.

Au moment où Slimane frappait la barre, les Autrichiens étaient déjà réduits à dix : Laimer avait retenu un Tunisien de la main et avait été exclu après consultation du VAR.

Malgré l’infériorité numérique, l’Autriche a ouvert le score : après l’heure de jeu, Sabitzer a repris un centre à ras de terre de Stefan Posch. Ce but, finalement, sera le seul de la rencontre.

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Samedi prochain, les Aigles de Carthage disputeront un second test face à la Belgique, coup d’envoi à 15h00.

Lors de la Coupe du monde, la Tunisie et les Pays-Bas s’affronteront lors de la troisième et dernière journée de groupe, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juin, avec un coup d’envoi à 01h00.

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