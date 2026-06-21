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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

La Tunisie fait son entrée dans l’histoire de la Coupe du monde par la petite porte

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Une participation décevante

La sélection tunisienne a établi un record négatif qui n’avait pas été enregistré depuis 52 ans dans l’histoire des participations africaines à la Coupe du monde.

Ce revers intervient après la défaite 4-0 concédée face au Japon lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Selon le site spécialisé « Mr Chip », les Tunisiens ont concédé 9 buts en seulement deux rencontres (5-1 contre la Suède, puis 4-0 face au Japon).

Selon le média spécialisé, aucune sélection africaine n’avait encaissé autant de buts lors de ses deux premières sorties mondiales depuis le Zaïre en 1974 (11 buts concédés : 0-2 contre l’Écosse et 0-9 face à la Yougoslavie).

Selon le site « Stats Foot », les Tunisiens sont aussi la première sélection à concéder deux défaites d’au moins quatre buts d’écart lors de ses deux premiers matchs mondiaux depuis la Grèce en 1994 (battue 4-0 par l’Argentine le 21 juin, puis 4-0 par la Bulgarie le 26 juin).

Par ailleurs, le Japon est devenu la première sélection asiatique de l’histoire à s’imposer par quatre buts d’écart à n’importe quel stade de la Coupe du monde.

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