La Tunisie emmène au Mondial le frère d'un quadruple international de l'équipe nationale néerlandaise

La Tunisie a officialisé vendredi sa liste définitive pour la Coupe du monde. Le Néerlandais Omar Rekik figure parmi les 26 sélectionnés. Les Aigles de Carthage défieront les Pays-Bas le 26 juin lors de la phase de groupes.

Le frère de Karim Rekik, qui a disputé quatre matches avec les Oranje, est sous contrat avec le club slovène NK Maribor. Âgé de 24 ans, Omar Rekik a porté le maillot du Sparta Rotterdam et a été formé chez les jeunes du PSV et de Feyenoord.

Les Aigles de Carthage entameront leur Coupe du monde, disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le 15 juin face à la Suède, avant d’affronter le Japon le 21 juin et de clore la phase de groupes cinq jours plus tard contre les Pays-Bas.

Le nom le plus connu de la sélection est celui d’Hannibal Mejbri, coéquipier de Zian Flemming à Burnley, passé par Manchester United et Séville. Rani Khedira est le frère de Sami Khedira, champion du monde avec l’Allemagne en 2014.

Liste complète des 26 joueurs tunisiens pour la Coupe du monde

Gardiens : Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassen (Étoile du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain)

Défense : Yan Valéry (Young Boys), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Dylan Bronn (Servette FC), Raed Chikhaoui (US Monastir), Montassar Talbi (FC Lorient), Adem Arous (Kasimpasa), Omar Rekik (NK Maribor), Ali Abdi (OGC Nice), Mohamed Ben Hmida (Espérance)

Milieux de terrain : Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort), Anis Ben Slimane (Norwich City), Rani Khedira (Union Berlin), Mortada Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismaël Gharbi (FC Augsbourg), Mohamed Hadj-Mahmoud (FC Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley)

Attaque : Elias Saad (Hanovre 96), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Elias Achouri (FC Copenhague), Sébastien Tounekti (Celtic), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Firas Chawat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps).