La Tunisie annonce sans tarder le successeur de Lamouchi, le sélectionneur national limogé en pleine Coupe du monde

Sabri Lamouchi a été limogé de son poste de sélectionneur de la Tunisie, comme l’a désormais confirmé la Fédération tunisienne de football. Cette décision fait directement suite à la lourde défaite concédée face à la Suède (5-1) lors du match d’ouverture de la Coupe du monde.

Après avoir traversé toutes les phases de qualification sans concéder le moindre but, la sélection tunisienne a encaissé cinq réalisations face aux Suédois, un scénario déjà observé lors du dernier match amical contre la Belgique.

« C’est embarrassant pour nous en tant qu’équipe et pour toute la Tunisie », avait reconnu le défenseur Omar Rekik après la défaite contre la Suède. « Après cette mauvaise performance, nous devons nous regarder dans le miroir. »

« Nous devons d’abord nous critiquer nous-mêmes et essayer de corriger nos erreurs. Nous promettons à tout le monde que nous ferons de notre mieux et que nous mettrons tout en œuvre pour faire mieux », a déclaré Rekik.

Ces résultats alarmants ont donc entraîné le limogeage de Lamouchi. Son successeur est déjà connu : Mondher Kebaier assurera l’intérim en tant que sélectionneur national pendant la Coupe du monde. Il occupe actuellement le poste de directeur technique de la Fédération tunisienne de football.

Pour Kebaier, ce retour inattendu représente une nouvelle occasion de faire ses preuves au plus haut niveau, après avoir déjà dirigé les Aigles de Carthage de 2019 à 2022. Au cours de ce mandat, il a atteint la finale de la Coupe arabe des nations et les quarts de finale de la CAN, mais son équipe a souvent été critiquée pour son jeu trop prudent et son manque de créativité.

Il avait finalement dû quitter ses fonctions après la Coupe d’Afrique des nations 2022, les performances ne répondant pas aux attentes de la fédération et des supporters. Il doit désormais rétablir rapidement la stabilité au sein du groupe et limiter les dégâts lors de la Coupe du monde.