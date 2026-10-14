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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

La triple réalisation "éclair" du Paris Saint-Germain renvoie Manchester City à un cauchemar amer en Ligue des champions

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions
Angleterre
France

Tornade française au stade de City

Le Paris Saint-Germain a terminé la première période de son match sur la pelouse de Manchester City, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, avec une avance de trois buts à zéro.

Les trois buts parisiens ont été inscrits par Désiré Doué (13e), Ousmane Dembélé (15e) et Vitinha (32e).

Ce résultat a constitué un énorme choc pour les supporters de Manchester City, qui avaient affiché leur soutien au club lors du match du jour, après la crise née de sa condamnation pour infraction aux règles financières de la Premier League.

Selon le réseau "Stats du Foot", le Paris Saint-Germain est la deuxième équipe la plus rapide à prendre trois buts d'avance face à Manchester City en Ligue des champions (32 minutes), derrière Liverpool à Anfield le 4 avril 2018 (après 31 minutes).

Cette rencontre comptait pour l'aller des quarts de finale de la Ligue des champions, et Liverpool s'était alors imposé trois buts à zéro, avant de gagner 2-1 au retour.

 De son côté, le réseau "Opta" a indiqué : "Manchester City est mené de trois buts à la pause lors d'un match à domicile, et ce pour la première fois depuis janvier 2012 (lors d'un match de FA Cup contre Manchester United)".


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