La trêve internationale a laissé un avertissement important à Hansi Flick, après le retour de Raphinha au Barça, souffrant d'un petit œdème musculaire à l'arrière de la cuisse droite, même si les examens médicaux ont écarté toute blessure grave, ce qui pourrait pousser le staff technique à le ménager lors du prochain match face à Getafe en Liga.

La décision éventuelle de ménager Raphinha intervient dans un contexte de calendrier chargé qui attend le Barça, avec deux rencontres décisives en Ligue des champions face à Galatasaray et au Paris Saint-Germain, en plus du Clásico face au Real Madrid le 25 du mois en cours, ce qui fait de la gestion des efforts des joueurs une priorité pour Flick et son staff.

Raphinha a été un élément essentiel du onze du Barça cette saison, après avoir disputé tous les matchs de l'équipe, mais son absence probable face à Getafe pourrait donner à Flick l'occasion d'aligner d'autres noms dans le secteur offensif, à commencer par le Brésilien Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus est arrivé au Barça durant l'été en provenance de Manchester City, et il a réussi à s'adapter rapidement à son nouveau club. Il a également profité de la trêve internationale pour rester à Barcelone et travailler à améliorer sa forme physique, après ne pas avoir été convoqué dans la liste de la sélection brésilienne.

L'attaquant brésilien a laissé son empreinte lors de ses précédentes apparitions, après avoir inscrit deux buts en seconde période à la suite de son entrée en jeu, ce qui fait de lui un sérieux candidat pour obtenir une place de titulaire face à Getafe, dans un contexte d'absence probable de Raphinha.

Prochains matchs BAR LaLiga 12:30 GET

Hamza Abdelkarim attend sa chance

Dans le même temps, le nom de Hamza Abdelkarim se dégage comme une autre option pour Flick afin de renforcer le secteur offensif, le jeune attaquant égyptien cherchant à obtenir une plus grande opportunité avec l'équipe première, après s'être contenté de quelques minutes de jeu limitées jusqu'à présent.

Hamza arrive au Barça avec un moral élevé, après avoir inscrit son premier but avec la sélection égyptienne A lors de la dernière trêve internationale. De plus, la prolongation de son contrat avec le club et son maintien dans les plans de l'équipe première renforcent ses chances d'obtenir de nouvelles minutes.

Et même si Gabriel Jesus semble le devancer dans les plans de Flick, les circonstances de la rencontre face à Getafe pourraient donner à Hamza l'occasion de se montrer, d'autant plus qu'il est un attaquant de pointe qui se distingue par sa présence dans la surface de réparation et sa capacité à conclure les attaques, ce qui fait de lui l'une des alternatives envisagées pour compenser l'absence de Raphinha si sa mise au repos venait à se confirmer.