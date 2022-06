La très grosse offre rejetée par Paul Pogba à Manchester United

Paul Pogba a quitté Manchester United malgré une offre financière très importante des Red Devils.

Tous les chemins mènent à Turin pour Paul Pogba, puisque Sky Sports rapporte que son agent, Rafaela Pimienta, l'une des héritières de l'"empire Raiola", s'est rendu à Milan pour sceller l'accord, mais cela aurait pu être très différent.

Pogba, un temps désiré par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, rejoindra la Juventus sur un transfert libre de Manchester United pour la deuxième fois de sa carrière, malgré une offre financière très importante des Red Devils.

"Pogba a rejeté une offre de renouvellement de 350 000 euros par semaine l'été dernier parce qu'il pensait que ce n'était pas assez pour lui", affirme Kaveh Solhekol, journaliste de Sky Sports.

L'offre de la Juventus serait inférieure à cela, United proposant 18 millions d'euros par an, bien que la Juve ait inclus une prime à la signature substantielle afin de combler le déficit.

Comme en 2012, Pogba va maintenant troquer Manchester pour Turin et il devrait signer un contrat avec la "Vecchia Signora" pour trois saisons plus une option pour une année supplémentaire.

L'article continue ci-dessous

Le premier passage de Pogba à la Juventus

Paul Pogba a atteint un haut niveau de performance lors de son premier passage à Turin (2012-16). Le milieu de terrain international français de 29 ans a disputé 177 matches, marqué 34 buts et délivré 40 passes décisives.

Il a également remporté quatre titres de Serie A, deux trophées de Coppa Italia et deux Supercoupes d'Italie avant de revenir à Old Trafford en 2016 en tant que signature la plus chère de l'histoire de Manchester United.