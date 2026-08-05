La transaction a-t-elle capoté ? Leipzig surprend le Real Madrid avec un communiqué officiel au sujet de Diomandé

L'ailier ivoirien Yan Diomandé s'est joint aux entraînements de Leipzig, sur fond de négociations en cours pour son transfert au Real Madrid.

Alors que l'affaire semblait sur le point d'être bouclée, le club allemand a surpris tout le monde avec un message de bienvenue adressé directement au joueur au camp d'entraînement.

Leipzig a déclaré sur ses comptes de réseaux sociaux : « Bon retour au camp d'entraînement, Yan. Après avoir guéri de son infection, Yan Diomandé est de retour à l'entraînement. »

Le journal « AS » a indiqué que ce message constituait une déclaration d'intention du club allemand, laissant entendre qu'aucun accord n'a encore été trouvé concernant le transfert.

Ces dernières heures, il semblait acquis que l'accord entre Leipzig et le Real Madrid concernant le transfert de Diomandé avait définitivement échoué et que le joueur ne partirait même pas avec le reste de ses coéquipiers actuels pour la phase de préparation.

Pour autant, l'absence d'accord définitif continue de prolonger les négociations. L'avenir de Diomandé demeure incertain, dans l'attente de la résolution de tous les points afin que le Real Madrid puisse s'attacher les services d'un joueur pour plus de 100 millions d'euros.







