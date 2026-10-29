La tragédie va-t-elle se répéter ? Le Barça tremble face au cauchemar amer qui poursuit Raphinha

Un rapport de presse a révélé la vive inquiétude des dirigeants du Barça au sujet du Brésilien Raphinha, qui a brillé cette saison au poste de numéro neuf.

Le site "Foot Mercato" a affirmé que Raphinha avait réalisé un début de saison impressionnant au poste d'avant-centre, en inscrivant 14 buts en 8 matches toutes compétitions confondues.

Raphinha avait ainsi justifié la décision du FC Barcelone de ne pas recruter de nouvel attaquant lors du mercato estival, après l'échec de ses tentatives pour s'attacher les services de Julian Alvarez.

Mais les performances de Raphinha ont nettement baissé après la première trêve internationale de la saison, qui a vu le Brésil affronter l'Australie à deux reprises.

Lors de la seconde rencontre, le joueur brésilien âgé de 29 ans s'est blessé, ce qui l'a contraint à quitter le terrain à la mi-temps.

Raphinha a manqué plusieurs matches avec le Barça, dont la deuxième rencontre de Ligue des champions, et malgré son but lors du Clasico la semaine dernière, il semble peiner à retrouver son meilleur niveau.

C'est ce qui inquiète de nouveau le Barça, alors que la deuxième trêve internationale de l'année débute dans dix jours, l'entraîneur Carlo Ancelotti devant selon toute vraisemblance convoquer Raphinha pour deux matches à Singapour, contre le Japon et Singapour.

Cela représentera un autre long voyage pour l'attaquant du Blaugrana, qui revient souvent blessé de ses sélections internationales, de quoi faire craindre le pire au Barça.