Fulham, avec son entraîneur Álvaro Arbeloa, a continué de s'enliser dans la zone de relégation, après sa défaite fatale sur le terrain d'Ipswich Town, sur le score de 2-1 samedi soir, lors de la sixième journée de Premier League.

Ryan Sessegnon a ouvert le score pour Fulham à la 55e minute, mais Ipswich Town a répondu par deux buts signés Abdul Ouattara et Dara O'Shea, aux 88e et (90+2) minutes.

Ipswich Town a porté son total à 9 points et occupe la neuvième place, tandis que Fulham reste en bas du classement, avec seulement deux points.

Le journal "AS" a indiqué qu'Arbeloa était proche de décrocher sa première victoire en Premier League, un succès que son équipe méritait durant les trois quarts du match, mais qu'il a laissé filer en quelques instants.

Ouattara a réussi à renverser le score en faveur d'Ipswich grâce à un but magnifique, avant qu'O'Shea n'ajoute le second but, effaçant ainsi l'effet du superbe but inscrit par Ryan Sessegnon.

AS a poursuivi : "C'est un drame terrible pour Arbeloa et Fulham, toujours incapable de remporter une victoire en Premier League, et qui continue de s'enliser dans la zone de relégation."

Le superbe but inscrit par Ryan Sessegnon de l'extérieur de la surface de réparation a illustré la nette supériorité de Fulham sur Ipswich durant la majeure partie de la rencontre. Ipswich Town ne s'est réveillé que dans les dernières minutes, après avoir eu le sentiment que tout était perdu, assiégeant les joueurs de l'entraîneur Arbeloa dans leur propre moitié de terrain.

Le siège s'est poursuivi avec insistance, mais sans organisation, jusqu'à ce qu'Ouattara réussisse à faire tomber le mur fragile érigé par Arbeloa, anéantissant tout ce que Fulham avait bien produit jusque-là, dans une scène qui résume l'incapacité de l'équipe à gagner, même lorsque sa prestation est meilleure que celle de son adversaire.

Bassey, Iwobi, King et Berge ont formé la colonne vertébrale grâce à laquelle Fulham a dirigé le jeu et imposé sa domination à Ipswich, qui a été incapable, pendant de longues périodes du match, de rivaliser avec l'équipe londonienne pour la possession du ballon.

Grâce à son meilleur positionnement sur le terrain, à sa capacité à occuper les espaces de manière plus efficace, et à sa parfaite compréhension de la façon de nuire à son adversaire, Fulham a continué de gâcher les occasions qu'il s'était créées, jusqu'à l'apparition de Sessegnon peu après le début de la seconde période.

Aucun joueur n'a gâché plus d'occasions que Gonzalo García, le seul joueur espagnol à avoir été titulaire avec Arbeloa jusqu'à présent. L'ancien attaquant du Real Madrid souffre toujours d'une stérilité offensive, puisqu'il n'a célébré qu'un seul but en Premier League, et ce face à Chelsea lors de la journée inaugurale.

Gonzalo compense son manque d'efficacité devant le but par un travail acharné, du pressing et des déplacements qui permettent à ses coéquipiers d'exploiter les espaces.



