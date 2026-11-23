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Le club chilien Club Deportivo Palestino a dénoncé l’attitude du personnel de sécurité lors du concert de la tournée Loop d’Ed Sheeran à Santiago : des supporters portant ses maillots ont été bloqués à l’entrée. Ils ont finalement pu accéder au stade après un délai, mais le club exige des explications urgentes de la part des promoteurs locaux et de l’équipe du chanteur.

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Des supporters bloqués à l’entrée à Santiago

Palestino a dénoncé le traitement réservé aux supporters qui portaient les maillots et les sweat-shirts du club lors de la soirée d’ouverture de la tournée Loop d’Ed Sheeran, le 21 novembre 2026. Comme le rapporte Paste Magazine, le personnel de l’Estadio Bicentenario de La Florida leur a d’abord refusé l’accès, alors qu’aucune interdiction de ces vêtements n’avait été publiée dans le règlement vestimentaire. Les supporters ont finalement pu entrer après avoir contesté cette restriction, mais ils ont manqué une partie du début du concert.

Le club dénonce un acte discriminatoire inacceptable

Fondé il y a plus d’un siècle, le club de Santiago a rapidement réagi à ces informations en défendant les racines culturelles représentées par son maillot à quatre couleurs.

Dans un communiqué officiel publié sur son site, Palestino a déclaré : « Le Club Deportivo Palestino exprime sa profonde indignation et condamne la situation vécue par un groupe de spectateurs qui ont rencontré des difficultés pour entrer au concert d’Ed Sheeran, organisé à La Florida, parce qu’ils portaient des maillots et d’autres vêtements de notre club.

« Nous sommes face à un acte de discrimination absolument inacceptable, qui porte atteinte à la dignité des personnes et sape les principes fondamentaux de respect, d’égalité et de liberté d’expression.

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« Notre maillot fait partie d’une identité qui, depuis plus d’un siècle, trouve dans ses quatre couleurs un moyen légitime d’exprimer ses racines. Personne ne devrait subir de discrimination, être mis en cause ou se voir refuser l’entrée à un événement pour l’avoir porté. »

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Une deuxième controverse politique pour la tournée

Le club a également demandé des comptes au promoteur local DG Medios et à l’entourage de Sheeran, ajoutant : « En tant qu’institution, nous demandons à la société de production DG Medios et aux responsables de l’organisation de l’événement de clarifier publiquement ce qui s’est passé, de fournir les éléments d’information pertinents et d’expliquer les critères qui ont pu motiver ces situations. Nous espérons également connaître la position de l’équipe de l’artiste concernant ces événements.

« À toutes les personnes ayant vécu une situation de ce type, nous proposons notre soutien et notre aide pour réunir les éléments d’information, évaluer les mesures appropriées et leur apporter des conseils ainsi qu’une assistance juridique.

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« Nous ne banaliserons aucune forme de discrimination. Notre identité mérite le respect, et ceux qui l’expriment ont le même droit que quiconque de profiter d’un spectacle, sans être exclus ni mis en cause. »

Cet incident constitue la deuxième controverse majeure de la tournée Loop en 2026, après que le rappeur Macklemore a été écarté des dates de septembre à la suite de propos et de visuels pro-palestiniens lors d’un concert aux États-Unis. Sheeran s’était auparavant excusé de la façon dont cette affaire avait été gérée, évoquant des pressions de la part des promoteurs des concerts en stade, tout en qualifiant la situation à Gaza de « catastrophique, injustifiable et disproportionnée » et en affirmant vouloir préserver la neutralité politique de ses concerts.

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La pression s’accentue sur les promoteurs et le chanteur

La pression s’accentue désormais sur DG Medios et les représentants de Sheeran pour qu’ils expliquent pourquoi le personnel de sécurité a ciblé ces maillots et si des consignes officielles ont été enfreintes. De son côté, Palestino a commencé à recueillir les témoignages des spectateurs concernés afin d’évaluer une éventuelle action en justice. Alors que la tournée Loop se poursuit, les organisateurs chercheront à éviter de nouveaux incidents en marge des prochains concerts.