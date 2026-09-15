Ne regardez pas en arrière avec colère si vous n’avez pas réussi à obtenir des billets pour la mémorable tournée Live '25 d’Oasis l’an dernier, car vous aurez bientôt une nouvelle chance de voir en action les légendaires maîtres mancuniens de la musique. Lisez la suite pour découvrir toutes les dernières informations sur les billets et la tournée d’Oasis.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul « Bonehead » Arthurs et Cie ont annoncé les dates et les lieux d’une immense tournée Live ’27, qui doit passer dans des stades de football et de sport célèbres à travers le monde entre mai et septembre 2027.

Les billets devraient une nouvelle fois s’arracher pour cette suite très attendue de la tournée de réunion record de l’an dernier. Plus de 2,2 millions de billets avaient été vendus lors de la dernière tournée d’Oasis, ce qui en a fait la tournée la plus vendeuse de 2025.

Quelles sont les dates et les lieux de la tournée Oasis 2027 ?

Liam Gallagher a officiellement balayé les rumeurs selon lesquelles le groupe serait la tête d’affiche de Glastonbury 2027, en disant aux fans sur les réseaux sociaux que cela n’allait « pas arriver ». C’est une raison supplémentaire pour laquelle il y aura une énorme ruée pour assister à leurs prochains concerts en tête d’affiche hors festival. Les 38 dates suivantes du « Live ’27 Tour » ont été annoncées :

Dates Lieu (emplacement) ven. 21 mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Écosse) dim. 23 mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Écosse) mar. 25 mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Écosse) ven. 28 mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Écosse) sam. 29 mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Écosse) ven. 4 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) dim. 6 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) mar. 8 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) ven. 11 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) sam. 12 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) mar. 15 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) ven. 18 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) sam. 19 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) mar. 22 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) ven. 25 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) sam. 26 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) ven. 2 juil. 2027 Allianz Arena (Munich, Allemagne) sam. 3 juil. 2027 Allianz Arena (Munich, Allemagne) sam. 10 juil. 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelone, Espagne) dim. 11 juil. 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelone, Espagne) ven. 16 juil. 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Pays-Bas) sam. 17 juil. 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Pays-Bas) ven. 23 juil. 2027 Stade de France (Paris, France) sam. 24 juil. 2027 Stade de France (Paris, France) jeu. 29 juil. 2027 Stadio Olimpico (Rome, Italie) ven. 30 juil. 2027 Stadio Olimpico (Rome, Italie) mar. 10 août 2027 Gillette Stadium (Boston, États-Unis) ven. 13 août 2027 Gillette Stadium (Boston, États-Unis) sam. 14 août 2027 Gillette Stadium (Boston, États-Unis) ven. 20 août 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, États-Unis) sam. 21 août 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, États-Unis) mar. 24 août 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, États-Unis) sam. 4 sept. 2027 Slane Castle (Slane, Irlande) dim. 5 sept. 2027 Slane Castle (Slane, Irlande) sam. 11 sept. 2027 Knebworth House (Stevenage, Angleterre) dim. 12 sept. 2027 Knebworth House (Stevenage, Angleterre) sam. 18 sept. 2027 Knebworth House (Stevenage, Angleterre) dim. 19 sept. 2027 Knebworth House (Stevenage, Angleterre)

Comment acheter des billets pour la tournée Oasis 2027

Pour acheter des billets officiels pour la tournée Oasis Live '27, vous devez compléter la procédure d’inscription aux billets via le site officiel du groupe Oasis. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 16 heures BST le jeudi 17 septembre. Les membres de la liste de diffusion d’Oasis doivent eux aussi s’inscrire.

Vous devez vous inscrire / saisir vos informations pour avoir une chance de recevoir un code unique permettant d’accéder à la mise en vente.

Les personnes inscrites seront choisies au hasard pour recevoir un code unique. L’inscription ne garantit pas que vous recevrez un code, ni que vous pourrez acheter des billets dans l’éventualité où vous recevriez un code.

Vous aurez besoin d’un compte Ticketmaster pour acheter des billets. Vous devez utiliser l’adresse e-mail associée à votre compte Ticketmaster pour vous inscrire à la procédure.

Pour réduire les files d’attente, la mise en vente se déroulera à des horaires échelonnés sur trois jours : le vendredi 25 septembre, le samedi 26 septembre et le dimanche 27 septembre 2026. Si vous recevez un code unique, votre e-mail vous indiquera à quelle mise en vente vous pouvez accéder.

Si vous manquez la mise en vente des billets de la tournée Oasis Live '27, vous pouvez envisager des sites de revente secondaires comme StubHub, qui pourraient vous offrir la meilleure opportunité d’obtenir des billets. Les prix peuvent être plus élevés sur les sites de revente, mais si vous brûlez d’envie de voir en live les légendes britanniques de la musique, ils pourraient être la meilleure option pour décrocher ces précieux billets.

Combien coûtent les billets pour la tournée Oasis 2027 ?

Sur la base des tarifs standard en valeur faciale des récentes dates de tournée d’Oasis, les billets de la tournée Live ’27 sur Ticketmaster devraient aller de 75 £ à plus de 200 £ (frais inclus) et devraient suivre cette structure :

Billets assis de base : À partir d’environ 75 £.

Admission générale debout : D’environ 135 £ à 150 £.

Packages premium et VIP : Jusqu’à 200 £ ou plus pour les options hospitalité.

Lors de la dernière mise en vente de la tournée, une demande extrême a déclenché la tarification dynamique « in-demand » sur Ticketmaster, ce qui a fait grimper les billets standard jusqu’à 350 £.

Cependant, de nouvelles règles seront en place pour cette prochaine tournée. Ticketmaster informera les fans 24 heures à l’avance si un système de tarification par paliers ou de hausse des prix va être utilisé. La plateforme donnera aussi des mises à jour en temps réel sur les prix et sur le moment où les billets moins chers seront épuisés pendant que vous attendez dans la file en ligne.

Gardez un œil sur le site officiel d’Oasis et Ticketmaster pour plus d’informations, ainsi que sur des sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître la disponibilité actuelle.

Tout ce qu’il faut savoir sur Oasis

Oasis est l’un des plus grands groupes de rock britanniques de tous les temps et l’un des plus influents, avec plus de 100 millions de disques vendus dans le monde, tout en ayant défini le mouvement musical « Britpop » des années 1990.

Formé à Manchester en 1991, le groupe est aussi célèbre pour ses hymnes inoubliables que pour la rivalité fraternelle chaotique et interminable entre ses deux membres centraux, les frères Liam et Noel Gallagher.

Moments clés de l’ère Oasis

1991–1996 : Le groupe s’est formé à Manchester. Il a sorti deux des albums britanniques les plus emblématiques et les plus rapidement vendus de tous les temps, et a joué devant 250 000 personnes à Knebworth Park.

1995 : Une bataille légendaire dans les charts face au groupe rival Blur. Les deux ont sorti des singles le même jour exactement.

2009 : Le groupe s’est séparé brutalement après une violente bagarre à coups de poing en coulisses entre Liam et Noel à Paris.

2024-Present : Les deux frères ont enterré la hache de guerre, annonçant un grand retour sur scène pour 2025 et des tournées élargies dans des stades pour 2027.

Les plus grands succès

Wonderwall - La chanson la plus célèbre d’Oasis. C’est un hymne pop-rock mondial qui a été écouté en streaming des milliards de fois et a défini la musique des années 90.

Don't Look Back in Anger - Chanté par Noel Gallagher, ce morceau est devenu un immense hymne repris par les foules et un symbole d’unité et de résilience.

Champagne Supernova - Une chanson psychédélique rock de 7 minutes qui sert de titre de clôture épique à leur deuxième album, '(What's the Story) Morning Glory?'.

Live Forever - Leur chanson révélatrice issue du premier album, 'Definitely Maybe'. C’est un hymne plein d’espoir et d’énergie que Noel a écrit pour contrer la musique « grunge » triste et sombre venue d’Amérique à l’époque.

Supersonic - Le tout premier single du groupe. Il a fait découvrir au monde la voix unique de Liam et l’attitude cool et assurée du groupe.

Grands records et accomplissements musicaux

Album le plus rapidement vendu de l’histoire du Royaume-Uni (à l’époque) : Lorsque 'Be Here Now' est sorti en 1997, il s’est vendu à l’incroyable total de 696 000 exemplaires en seulement trois jours. Il a détenu le record de ventes sur une première semaine au Royaume-Uni pendant 18 ans.

Immenses meilleures ventes : L’album '(What's the Story) Morning Glory?' s’est vendu à plus de 22 millions d’exemplaires dans le monde. Il reste le cinquième album le plus vendu de l’histoire des charts britanniques.

Sept numéros un consécutifs : Leurs sept albums studio ont tous atteint la première place des charts officiels britanniques.

Les concerts historiques de Knebworth : En août 1996, Oasis a joué devant 250 000 personnes sur deux soirées à Knebworth Park. Plus de 2,5 millions de personnes ont demandé des billets, soit plus de 4 % de l’ensemble de la population britannique à l’époque, une demande record pour un concert live.