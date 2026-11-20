Si vous n’avez pas réussi à obtenir de billets pour la tournée événement Live ’25 d’Oasis l’an dernier, ne vous en voulez pas : vous aurez très bientôt une nouvelle occasion de voir sur scène le légendaire groupe de Manchester. Voici les dernières informations sur les billets et la tournée d’Oasis.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul « Bonehead » Arthurs et leurs acolytes ont annoncé les dates et les lieux d’une vaste tournée Live ’27, qui passera par de célèbres stades de football et autres enceintes sportives du monde entier de mai à septembre 2027.

Les billets devraient une nouvelle fois s’arracher pour cette suite très attendue de la tournée de reformation record de l’an dernier. Plus de 2,2 millions de billets avaient été vendus lors de la précédente tournée d’Oasis, ce qui en avait fait la tournée la plus vendue de 2025.

Quelles sont les dates et les salles de la tournée 2027 d’Oasis ?

Liam Gallagher a officiellement démenti les rumeurs selon lesquelles le groupe serait à l’affiche du festival de Glastonbury en 2027, indiquant aux fans sur les réseaux sociaux que cela « n’arrivera pas ». Voilà une raison supplémentaire pour laquelle la demande devrait exploser pour leurs prochains concerts en tête d’affiche. Les 38 dates suivantes de la tournée Live ’27 ont été annoncées :

Dates Lieu (ville, pays) Vendredi 21 mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Écosse) Dimanche 23 mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Écosse) Mardi 25 mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Écosse) Vendredi 28 mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Écosse) Samedi 29 mai 2027 Celtic Park (Glasgow, Écosse) Vendredi 4 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) Dimanche 6 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) Mardi 8 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) Vendredi 11 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) Samedi 12 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) Mardi 15 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) Vendredi 18 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) Samedi 19 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) Mardi 22 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) Vendredi 25 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) Samedi 26 juin 2027 Etihad Stadium (Manchester, Angleterre) Vendredi 2 juillet 2027 Allianz Arena (Munich, Allemagne) Samedi 3 juillet 2027 Allianz Arena (Munich, Allemagne) Samedi 10 juillet 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelone, Espagne) Dimanche 11 juillet 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelone, Espagne) Vendredi 16 juillet 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Pays-Bas) Samedi 17 juillet 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Pays-Bas) Vendredi 23 juillet 2027 Stade de France (Paris, France) Samedi 24 juillet 2027 Stade de France (Paris, France) Jeudi 29 juillet 2027 Stadio Olimpico (Rome, Italie) Vendredi 30 juillet 2027 Stadio Olimpico (Rome, Italie) Mardi 10 août 2027 Gillette Stadium (Boston, États-Unis) Vendredi 13 août 2027 Gillette Stadium (Boston, États-Unis) Samedi 14 août 2027 Gillette Stadium (Boston, États-Unis) Vendredi 20 août 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, États-Unis) Samedi 21 août 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, États-Unis) Mardi 24 août 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, États-Unis) Samedi 4 septembre 2027 Slane Castle (Slane, Irlande) Dimanche 5 septembre 2027 Slane Castle (Slane, Irlande) Samedi 11 septembre 2027 Knebworth House (Stevenage, Angleterre) Dimanche 12 septembre 2027 Knebworth House (Stevenage, Angleterre) Samedi 18 septembre 2027 Knebworth House (Stevenage, Angleterre) Dimanche 19 septembre 2027 Knebworth House (Stevenage, Angleterre)

Comment acheter des billets pour la tournée 2027 d’Oasis

Pour acheter des billets officiels pour la tournée Live ’27 d’Oasis, vous devez vous inscrire sur le site officiel du groupe. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 17 septembre à 16 h, heure d’été britannique. Les membres de la liste de diffusion d’Oasis doivent eux aussi s’inscrire.

Vous devez vous inscrire et renseigner vos coordonnées pour tenter de recevoir un code unique donnant accès à la mise en vente.

Les personnes qui recevront un code unique seront tirées au sort parmi les inscrits. L’inscription ne garantit ni l’obtention d’un code ni, si vous en recevez un, la possibilité d’acheter des billets.

Vous aurez besoin d’un compte Ticketmaster pour acheter des billets. Pour vous inscrire, vous devez utiliser l’adresse e-mail associée à votre compte Ticketmaster.

Pour réduire l’attente, la mise en vente sera échelonnée sur trois jours : le vendredi 25 septembre, le samedi 26 septembre et le dimanche 27 septembre 2026. Si vous recevez un code unique, l’e-mail vous indiquera à quelle mise en vente vous pourrez accéder.

Si vous ne parvenez pas à obtenir de billets pour la tournée Live ’27 d’Oasis lors de la mise en vente, vous pouvez envisager les plateformes de revente comme StubHub, qui pourraient vous offrir les meilleures chances d’en trouver. Les prix peuvent y être plus élevés, mais si vous rêvez de voir ces légendes de la musique britannique sur scène, ces sites pourraient être votre meilleure option pour décrocher des billets.

Combien coûtent les billets pour la tournée 2027 d’Oasis ?

Sur la base des tarifs standard des récentes dates de tournée d’Oasis, les billets pour Live ’27 sur Ticketmaster devraient coûter entre 75 £ et plus de 200 £, frais compris, selon la grille suivante :

Places assises standard : à partir d’environ 75 £.

: à partir d’environ 75 £. Places debout en admission générale : d’environ 135 £ à 150 £.

: d’environ 135 £ à 150 £. Offres premium et VIP : jusqu’à 200 £ ou plus pour les prestations d’hospitalité.

Lors de la mise en vente de la dernière tournée, la demande exceptionnelle avait déclenché sur Ticketmaster une tarification dynamique des billets « très demandés », faisant grimper le prix des billets standard à 350 £.

De nouvelles règles s’appliqueront toutefois à cette prochaine tournée. Ticketmaster préviendra les fans 24 heures à l’avance si une tarification par paliers ou susceptible d’augmenter doit être utilisée. La plateforme communiquera également les prix en temps réel et indiquera quand les billets les moins chers seront épuisés pendant que vous patienterez dans la file d’attente en ligne.

Consultez régulièrement le site officiel d’Oasis et Ticketmaster pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur Oasis

Oasis est l’un des groupes de rock britanniques les plus importants et les plus influents de tous les temps. Il a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde et marqué le mouvement musical « britpop » des années 1990.

Formé à Manchester en 1991, le groupe est aussi célèbre pour ses hymnes inoubliables que pour la rivalité fraternelle, tumultueuse et de longue date, entre ses deux membres centraux, Liam et Noel Gallagher.

Les moments marquants de l’histoire d’Oasis

1991–1996 : Le groupe se forme à Manchester. Il sort deux des albums britanniques les plus emblématiques et les plus rapidement vendus de tous les temps, et joue devant 250 000 personnes à Knebworth Park.

: Le groupe se forme à Manchester. Il sort deux des albums britanniques les plus emblématiques et les plus rapidement vendus de tous les temps, et joue devant 250 000 personnes à Knebworth Park. 1995 : Une bataille légendaire dans les classements oppose Oasis au groupe rival Blur. Les deux groupes sortent un single exactement le même jour.

: Une bataille légendaire dans les classements oppose Oasis au groupe rival Blur. Les deux groupes sortent un single exactement le même jour. 2009 : Le groupe se sépare brusquement après une violente bagarre à coups de poing entre Liam et Noel dans les coulisses, à Paris.

: Le groupe se sépare brusquement après une violente bagarre à coups de poing entre Liam et Noel dans les coulisses, à Paris. De 2024 à aujourd’hui : Les frères se réconcilient et annoncent un grand retour sur scène pour 2025, ainsi que des tournées élargies dans des stades pour 2027.

Les plus grands succès

Wonderwall : La chanson la plus célèbre d’Oasis. Cet hymne pop-rock mondial, écouté des milliards de fois en streaming, a marqué la musique des années 1990.

: La chanson la plus célèbre d’Oasis. Cet hymne pop-rock mondial, écouté des milliards de fois en streaming, a marqué la musique des années 1990. Don't Look Back in Anger : Chanté par Noel Gallagher, ce titre est devenu un hymne repris en chœur par les foules et un symbole d’unité et de résilience.

: Chanté par Noel Gallagher, ce titre est devenu un hymne repris en chœur par les foules et un symbole d’unité et de résilience. Champagne Supernova : Ce morceau de rock psychédélique de sept minutes clôt de manière épique leur deuxième album, « (What's the Story) Morning Glory? ».

: Ce morceau de rock psychédélique de sept minutes clôt de manière épique leur deuxième album, « (What's the Story) Morning Glory? ». Live Forever : La chanson qui a révélé le groupe, tirée de son premier album, « Definitely Maybe ». C’est un hymne plein d’espoir et d’énergie, écrit par Noel en réaction au grunge triste et sombre venu d’Amérique à l’époque.

: La chanson qui a révélé le groupe, tirée de son premier album, « Definitely Maybe ». C’est un hymne plein d’espoir et d’énergie, écrit par Noel en réaction au grunge triste et sombre venu d’Amérique à l’époque. Supersonic : Le tout premier single du groupe. Il a fait découvrir au monde la voix singulière de Liam et l’attitude décontractée et assurée du groupe.

Records et grandes réussites musicales

L’album le plus rapidement vendu de l’histoire du Royaume-Uni à l’époque : À sa sortie en 1997, « Be Here Now » s’est vendu à 696 000 exemplaires en seulement trois jours. Il a conservé pendant 18 ans le record de ventes en première semaine au Royaume-Uni.

Des ventes considérables : L’album « (What's the Story) Morning Glory? » s’est vendu à plus de 22 millions d’exemplaires dans le monde. Il reste le cinquième album le plus vendu de l’histoire des classements britanniques.

Sept numéros un consécutifs : Les sept albums studio du groupe ont tous atteint la première place des classements officiels britanniques.

Les concerts historiques de Knebworth : En août 1996, Oasis a joué devant 250 000 personnes en deux soirées à Knebworth Park. Plus de 2,5 millions de personnes ont demandé des billets, soit plus de 4 % de l’ensemble de la population britannique de l’époque : une demande record pour un concert.