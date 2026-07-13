Tous les regards se tournent vers la ville américaine d’Atlanta, qui accueillera la rencontre très attendue entre l’Angleterre et l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Cependant, l’ambiance autour de ce match n’est plus uniquement sportive, après que des informations ont révélé un renforcement du niveau d’alerte sécuritaire en raison des craintes d’affrontements entre les supporters des deux équipes.

Selon la chaîne « Al-Arabiya », la tension a commencé à monter dès le tour précédent : les supporters argentins, massés dans la fan zone pour soutenir leur équipe face à la Suisse, ont poussé des cris de colère, exprimant leur mécontentement malgré la qualification.

Selon la chaîne, les mêmes supporters ont ensuite assisté à la rencontre Angleterre-Norvège dans la même fan zone ; la victoire anglaise a suscité des réactions négatives qui ont encore crispé l’atmosphère à la veille du choc direct.

Selon les rapports, la qualification des deux sélections pour le dernier carré a incité les organisateurs à élever le niveau d’alerte sécuritaire, en raison de l’affluence massive attendue des deux côtés.

Selon les informations disponibles, la Fédération internationale de football (FIFA) a prévenu les autorités sécuritaires qu’il serait quasi impossible de séparer totalement les deux contingents de supporters à l’intérieur de l’enceinte, entraînant la mise en place de dispositions de sécurité exceptionnelles pour prévenir tout affrontement.

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La rencontre entre l’Angleterre et l’Argentine s’inscrit dans une longue histoire de rivalités footballistiques et entre supporters, ce qui en fait l’un des matches les plus sensibles du tournoi sur le plan sécuritaire, tant en raison de son intérêt sportif que de l’atmosphère tendue qui le précède.

Alors que Lionel Messi et Harry Kane s’apprêtent à mener leurs équipes respectives vers le rêve de la finale, la bataille hors du terrain semble également faire rage, avec un dispositif de sécurité renforcé et l’interrogation de savoir si ce choc restera confiné au domaine du football ou s’il deviendra l’un des enjeux sécuritaires les plus complexes de la Coupe du monde 2026.