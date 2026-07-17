La tenue de la finale de la Coupe du monde suscite encore des inquiétudes, malgré des prévisions météorologiques favorables

La tenue de la finale de la Coupe du monde suscite de vives inquiétudes, rapporte vendredi le journal Marca. Des incendies de forêt à proximité du stade ont entraîné une très mauvaise qualité de l'air.

Dimanche à 21 h, heure néerlandaise, l'Argentine et l'Espagne doivent s'affronter au MetLife Stadium, dans le New Jersey, pour la finale de la Coupe du monde.

Plusieurs rencontres de ce Mondial ont déjà été temporairement arrêtées à cause d’orages, mais ce scénario est exclu dimanche : aucun coup de tonnerre n’est prévu pendant la rencontre.

En revanche, la santé des joueurs suscite une vive inquiétude : en raison des feux de forêt canadiens, la qualité de l’air dans la région est extrêmement mauvaise.

Les autorités locales ont déjà appelé à limiter autant que possible les activités en plein air. L’indice de référence, l’AQI (Air Quality Index), mesure la concentration de particules polluantes dans l’air et peut varier brutalement en quelques heures selon la direction du vent.

Dès que ces seuils sont franchis, les autorités sanitaires estiment que l’air n’est plus compatible avec un effort physique intense.

Jeudi dernier, plusieurs stations de mesure du New Jersey ont relevé une qualité de l’air oscillant entre « malsaine pour les groupes sensibles » et « extrêmement dangereuse » à certains moments de la journée.

La FIFA n’a jamais rendu public le seuil précis de qualité de l’air au-delà duquel un match serait reporté ; la décision finale revient donc aux autorités sanitaires et météorologiques.