À quelques heures de la demi-finale de la Coupe du monde 2026, prévue mercredi, le climat se tend entre l’Argentine et l’Angleterre.

Selon le journal « The Sun », l’Argentine réclame l’ouverture de nouvelles négociations en vue de récupérer les îles Malouines « illégalement occupées », à quelques jours de cette demi-finale décisive de la Coupe du monde, après que ses joueurs ont scandé des slogans hostiles aux Anglais.

Le chef de la diplomatie argentine, Pablo Cuerno, a encore attisé le feu en publiant un article opportuniste réaffirmant la revendication de son pays sur les îles.

Le conflit de 1982 dans l’Atlantique Sud a déjà servi de toile de fond tendue au match de 1986 entre les « Trois Lions » et l’Argentine, au cours duquel Diego Maradona avait qualifié son célèbre but de la main de «une revanche symbolique» de la défaite subie par son pays lors de ce conflit de dix semaines qui a coûté la vie à 649 Argentins et 255 soldats britanniques.

Quarante ans plus tard, les joueurs ont fêté leur qualification aux dépens de la Suisse en chantant : « Pour les Malouines, pour Diego, pour le dernier but de Leo (Messi) ».

Dans un éditorial publié dimanche par le journal La Nación, il a dénoncé une « occupation illégale » britannique, à quelques jours seulement de la demi-finale d’Atlanta.

Ce membre du gouvernement de Javier Milei a également qualifié les habitants de l’archipel — dont 99,8 % ont voté en faveur du maintien du statut britannique lors du référendum de 2013 — de « population implantée artificiellement ».

Selon le recensement de 2016, 43 % des habitants de l’archipel sont nés aux îles Malouines, et beaucoup d’entre eux descendent d’immigrants gallois et écossais arrivés peu après l’établissement de l’administration britannique en 1833.

Dans sa chronique, Cuerno a poursuivi : « Le temps ne transforme pas une occupation illégale en souveraineté, et il ne divisera pas l’unité territoriale de la République argentine. Nous n’abandonnerons pas notre revendication, nous n’y renoncerons pas, et nous ne la laisserons pas tomber. Les Malouines, c’est l’histoire, la terre, la mer, la mémoire et le destin. C’est une promesse entre les générations. Elles sont la voix d’une nation qui sait attendre sans se résigner et qui sait lutter sans se résigner. »

Il a par ailleurs exigé l’annulation du référendum de 2013 et de toute consultation future sur la souveraineté, estimant qu’aucun scrutin « organisé unilatéralement par le Royaume-Uni » n’a de valeur juridique.