La tension monte en Italie en Ligue des champions après le match nul entre l'AC Milan et la Juventus

Le choc italien très décevant entre l'AC Milan et la Juventus s'est soldé par un match nul 0-0. Les occasions ont été très rares, même si c'est Milan qui s'est le plus approché de la victoire avec un tir sur le poteau. À quatre journées de la fin, Milan, troisième au classement, ne peut pratiquement plus manquer de se qualifier pour la Ligue des champions. La Juventus, qui compte trois points de moins et occupe la quatrième place, a davantage de raisons de s’inquiéter.

La première période, à San Siro, n’a pas offert grand-chose : les espaces étaient étroits et, lorsqu’une initiative individuelle créait une brèche, elle débouchait trop souvent sur une mauvaise décision dans la zone de vérité.

Youssouf Fofana a été l’un des rares à se créer une occasion franche, mais, une fois entré dans la surface, il a préféré tenter sa chance plutôt que de servir Alexis Saelemaekers ou Christian Pulisic, sans succès.

Peu avant la mi-temps, Milan a frôlé l’ouverture du score : la tentative d’Adrien Rabiot, ancien joueur de la Juve, a été repoussée par Michele Di Gregorio. Dans la foulée, Khéphren Thuram a bien cru ouvrir le score pour les Bianconeri, mais son but a été refusé pour hors-jeu.

Mike Maignan a ensuite réalisé une belle parade sur une frappe de l’ancien Ajaccien Francisco Conceição, auteur d’une performance solide. En seconde période, Milan a une nouvelle fois frôlé l’ouverture du score : la tentative de Saelemaekers a heurté le poteau.

Il restait plus d’une demi-heure, mais les occasions étaient rares devant les buts de Maignan et Di Gregorio. La rencontre s’est donc conclue sur le score de 0-0, un résultat dont la Juventus, en particulier, ne pourra se satisfaire pleinement.

Les rivaux de la Juventus dans la course à la quatrième place de la Serie A, l’AS Rome et Côme, ont remporté leurs matchs ce week-end. Grâce à ce précieux capital, la Vieille Dame conserve néanmoins trois points d’avance sur ses poursuivants et demeure favorite.