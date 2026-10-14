La tension entre Kevin De Bruyne et l’entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, a atteint son paroxysme, écrit La Gazzetta dello Sport dans une analyse du match de Ligue des champions entre Naples et Villarreal. Les Italiens se sont inclinés mardi soir, mais après la rencontre, c’est surtout la relation dégradée entre la star et l’entraîneur qui fait parler.

Naples a été en difficulté pendant une bonne partie du match face à Villarreal, enthousiaste et porté vers l’attaque. L’équipe d’Allegri a rapidement pris l’avantage, mais a fini par être débordée et est repartie en Italie après une défaite 3-1.

Pendant le match, les tensions entre De Bruyne et Allegri étaient bien visibles. Le meneur de jeu belge voulait évoluer près du but espagnol, tandis qu’Allegri souhaitait le placer dans un rôle plus défensif afin qu’il crée le danger grâce à ses passes en profondeur.

« À un moment, je lui ai demandé de reculer et de faire monter McTominay, parce que Kevin est plus technique et que McTominay peut ainsi mieux exploiter ses qualités », a reconnu Allegri après le match. « Mais nous ne nous sommes pas compris. »

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« La tension a atteint son paroxysme », écrit La Gazzetta dello Sport. « Car si même les leaders ne réagissent pas aux consignes, on perd vite le fil. Le match à Villarreal a donné lieu à une nouvelle soirée tendue entre Massimiliano Allegri et Kevin De Bruyne. »

« L’entraîneur et la star sont les hommes qui devraient guider Naples à travers cette période délicate. Au lieu de cela, la communication entre les deux s’est complètement rompue au moment où elle était la plus nécessaire. Naples a subi l’enthousiasme de Villarreal et n’a pas réussi à lancer la moindre contre-attaque notable. »

Pendant le match, Allegri a tenté avec insistance de faire comprendre à De Bruyne où il voulait le voir évoluer. « Mais Kevin n’a pas réagi, il n’a même pas regardé son entraîneur. Sur le terrain, il a continué à faire des gestes et à se plaindre en montrant le but adverse. »

« Il voulait rester plus haut sur le terrain, plus près du milieu offensif, là où il pensait manifestement pouvoir avoir davantage d’impact. Mais certaines décisions reviennent à l’entraîneur, pas aux joueurs. C’est pourquoi Max (le surnom d’Allegri, NDLR) s’est mis en colère. »

Ce n’est pas la première fois cette saison que De Bruyne et Allegri ne sont pas sur la même longueur d’onde. Le week-end dernier encore, après la victoire 3-0 contre Frosinone, Allegri a clairement indiqué qu’il préférait voir De Bruyne dans un rôle plus en retrait. Le Belge a alors reconnu qu’il préférait ne pas jouer ainsi.

Allegri et son effectif ont atterri à Naples mercredi matin avant de se rendre directement à Castel Volturno, où se trouve le centre d’entraînement du club. Naples y prépare son match de Serie A contre Venezia, samedi après-midi à Venise.

La Gazzetta dello Sport pense qu’Allegri pourrait envoyer un message en laissant De Bruyne et d’autres grands noms, non précisés, sur le banc. « À Venise, il faudra un Naples complètement différent. Une autre approche », conclut le quotidien sportif rose.