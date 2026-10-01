Les répercussions de la crise qui a éclaté entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus se sont étendues aux comptes de la sélection du Portugal sur les réseaux sociaux, après que le nombre d'abonnés du compte officiel de la sélection sur Instagram a reculé de plusieurs milliers en quelques heures.

Ronaldo avait quitté le camp de la sélection portugaise au Danemark, hier mercredi en soirée, à la suite de la crise qui a éclaté sur fond de déclarations de Jesus, les échos du différend se transposant rapidement dans le monde numérique.

Le compte de la sélection du Portugal sur Instagram a perdu plus de 400 000 abonnés en moins de 24 heures après le déclenchement de la crise.

Hier soir, au moment où la crise éclatait, le compte officiel de la sélection comptait près de 24 millions 942 000 abonnés, selon le journal portugais A Bola, avant que ce nombre ne chute cet après-midi à près de 24 millions 500 000.

Parmi les commentaires qui se sont répandus sur les réseaux sociaux, selon A Bola : « Nous ne suivions pas le Portugal, nous suivions Cristiano Ronaldo », et « Désormais, je n'ai plus à faire semblant d'aimer le Portugal grâce à Cristiano. Il était le seul bon joueur de cette sélection. »

La sœur de Ronaldo réagit

Ces chiffres ne sont pas passés inaperçus auprès d'Elma Aveiro, la sœur de Cristiano Ronaldo, qui a tenu à partager les données du recul du nombre d'abonnés du compte de la sélection via la fonctionnalité « stories » sur son compte Instagram.

Elma a accompagné ces publications de commentaires porteurs de messages clairs, écrivant : « La trahison est un plat qui se mange froid... Ici, on fait la chose, et ici, on en paie le prix. Aller de l'avant », ou, au sens courant, « on récolte ce que l'on sème ».

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Dans une autre publication, elle a déclaré : « Nous y voilà, le monde tourne en bien des tours. »

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En revanche, Cristiano Ronaldo reste en tête de la liste des personnalités les plus suivies sur Instagram, avec un total de 679 millions d'abonnés.

Néanmoins, le compte de la star portugaise lui-même a connu un recul de plus de 500 000 abonnés au cours des 15 derniers jours, en parallèle des récents développements qui ont entouré son avenir avec la sélection du Portugal.