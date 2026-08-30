Mike Verweij se montre incroyablement élogieux à l’égard de la manière dont Jordi Cruijff travaille lors de ce mercato estival à l’Ajax. Selon le suiveur du club pour De Telegraaf, le directeur technique, avec son bras droit et responsable du recrutement Joël Lara, parvient à construire avec des moyens financiers limités un effectif « capable de sérieusement lutter pour le titre de champion ».

L’un des grands secrets derrière la méthode de travail de Cruijff est, selon Verweij, l’ordinateur portable de Lara. À Amsterdam, on observe parfois avec une certaine stupéfaction ce duo qui, d’après Verweij, s’enferme dans un bureau du petit matin jusque tard dans la nuit, passant des heures à fixer un ordinateur portable ou à être au téléphone.

Cet ordinateur portable s’avère d’une énorme valeur pour la stratégie de transferts de l’Ajax. Verweij écrit à ce sujet, mot pour mot : « Dans la “chambre au trésor”, que semble être l’ordinateur portable de Lara, la situation contractuelle de quasiment chaque joueur en Europe et en Amérique du Sud est enregistrée. »

Grâce à cela, Cruijff et Lara peuvent frapper vite dès qu’une belle opportunité se présente quelque part. Lors de sa présentation à la presse néerlandaise, Cruijff avait déjà expliqué clairement comment il voulait aborder le marché des transferts : « Quand on n’est pas fort financièrement, il faut être rapide ou intelligent. »

Avec Julian Brandt, cette approche a parfaitement fonctionné. Cruijff a parlé à l’Allemand dès le 1er avril d’une possible arrivée libre et a finalement réussi à le faire venir à l’Ajax, alors que, selon De Telegraaf, plusieurs clubs plus riches ainsi que le PSV étaient également intéressés.

L’arrivée de Sofyan Amrabat aussi a été préparée pendant des mois dans le silence. Cruijff et Lara savaient que l’international marocain voulait faire résilier son contrat à Fenerbahçe et ont volontairement gardé leur intérêt à l’écart de la publicité, ce qui faisait que l’Ajax, selon le journal, avait déjà le contrôle total de l’opération lorsque la nouvelle a éclaté au grand jour.

Cette méthode de travail a déjà offert neuf renforts à l’Ajax, seuls Marcos Leonardo, Caio Henrique et Viktor Tsygankov ayant nécessité le paiement d’une indemnité de transfert. Dans le même temps, le club a vendu, entre autres, Mika Godts, Sean Steur et Chuba Akpom, de sorte qu’en face de 34,9 millions d’euros d’indemnités de transfert versées figurent déjà plus de cent millions d’euros de recettes.