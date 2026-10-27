« La tache de la défaite ne s'effacera pas » : l'Argentine ironise sur le sacre de Kane au Ballon d'Or

Le résultat de la course au Ballon d'Or 2026 a suscité des réactions contrastées dans les médias internationaux, après le sacre de l'Anglais Harry Kane, mais la presse argentine a refusé de reconnaître la supériorité de l'attaquant du Bayern Munich, maintenant que Lionel Messi reste le meilleur joueur du monde, malgré sa cinquième place au classement final.

Le journal argentin Olé a choisi un titre ironique en une, dans son édition parue ce mardi matin, où l'on peut lire : « Aunkane ganes o pierdas », un jeu de mots sur le nom de Kane, pour affirmer que Messi restera, aux yeux des Argentins, celui qui occupe le rang le plus élevé, quel que soit le résultat du vote.

Le journal a écrit : « Messi est toujours le meilleur à nos yeux, même si les Européens ont choisi le joueur du Bayern Munich et ont attribué à la plus grande légende de l'histoire une modeste cinquième place. »

La presse argentine ne s'est pas contentée de remettre en cause le résultat du vote, elle a aussi évoqué la confrontation entre les deux sélections en demi-finale de la dernière Coupe du monde, lorsque l'Argentine s'était imposée face à l'Angleterre, estimant que cette défaite restera une tache noire dans la carrière de Kane.

Le journal a déclaré : « La marque de la défaite face à Messi et à l'Argentine en demi-finale ne s'effacera jamais. Pour autant, Leo Messi restera le meilleur à nos yeux, et la Coupe du monde l'a de nouveau prouvé. »

Kane a terminé la course au Ballon d'Or 2026 à la première place, devant le Français Kylian Mbappé, deuxième, et l'Espagnol Lamine Yamal, troisième, tandis que Rodri a pris la quatrième place et que Messi a occupé la cinquième.