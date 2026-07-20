La finale de la Coupe du monde 2026, remportée dimanche par l’Espagne face à l’Argentine (1-0), a été ternie par des comportements répréhensibles de certains joueurs argentins après le coup de sifflet final, notamment de la part de Leandro Paredes.

Tout a commencé par une altercation entre Molina et Rodri : le défenseur argentin a giflé le capitaine des Matadors alors que celui-ci courait pour célébrer le titre, déclenchant une confrontation impliquant plusieurs joueurs, dont Paredes, Éric García et Gavi, que l’Argentin a bousculés et frappés à coups de pied.

Une altercation éclate ensuite entre Paredes et García : le milieu argentin bouscule l’Espagnol, et Javi intervient pour le réprimander. Le Barcelonais chute à son tour, victime d’une nouvelle poussée de l’Argentin. Sanction immédiate : Leandro Paredes est expulsé à la fin de la rencontre.

Selon le règlement disciplinaire, ce type de comportement violent est passible d’au moins trois matchs de suspension, précise le journal Mundo Deportivo.

Le texte précise également : « La même sanction s’applique en vertu de l’article suivant du règlement, qui prévoit “au moins trois matchs ou une période appropriée en cas d’agression (y compris les coups de coude, les coups de poing, les coups de pied, les morsures, les crachats et les coups) à l’encontre d’un adversaire ou de toute autre personne n’étant pas l’arbitre du match” ».

Elle conclut : « Nous attendons à présent la décision des instances disciplinaires. Quelle que soit la sanction, elle s’appliquera dès le premier match officiel de l’Argentine, conformément au règlement de la Coupe du monde. »

La Fédération argentine pourrait par ailleurs écoper d’une amende pour le comportement antisportif de ses joueurs lors de la remise du trophée à l’Espagne, ceux-ci ayant refusé de regarder vers la tribune d’honneur.