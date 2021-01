"La suspension de Cavani ? Une grande injustice"

Deux internationaux uruguayens ont volé au secours d'Edinson Cavani, qui vient d'être sanctionné par la fédération anglaise.

Lucas Torreira et Diego Godin ont affiché leur soutien à Edinson Cavani suite à sa suspension pour cause de racisme. Le duo a republié un communiqué de l'Association des joueurs uruguayens (A.F.U.) qui critique la FA anglaise pour avoir commis une "grave injustice".

L'attaquant de Cavani a écopé d'une suspension de trois matches et d'une amende de 110000 euros la semaine dernière après avoir été reconnu coupable de faute à la suite d'allégations de racisme. Le joueur de 33 ans a répondu à un message de félicitations d'un ami sur Instagram en novembre avec la phrase "Gracias negrito", et il a accepté la punition de la FA, qui lui a reproché d'utiliser des mots insultants et / ou inappropriés.

Cavani s'est également tourné vers les médias sociaux pour s'expliquer après avoir été sanctionné, insistant sur le fait que son commentaire était mal interprété et qu'il exprimait simplement de l'affection envers une connaissance.

Plus d'équipes

Des experts en espagnol ont depuis confirmé que les propos de la star de United avaient été sortis de leur contexte, et l'équipe nationale uruguayenne a également pris sa défense lundi. "Premièrement, nous devons condamner le comportement arbitraire de la Fédération anglaise de football. Loin de condamner le racisme, la FA anglaise a elle-même commis un acte discriminatoire à l'encontre de la culture et du mode de vie du peuple uruguayen", selon un communiqué publié par la fédération uruguayenne.

"Edinson Cavani n'a jamais commis de comportement qui puisse être interprété comme raciste. Nous souhaitons donc défendre publiquement le caractère irréprochable d'Edinson Cavani et bien sûr la culture de notre pays. Nous demandons à la FA d'annuler immédiatement la sanction imposée à Edinson Cavani et de rétablir sa réputation et son honneur dans le monde qui ont été si injustement ternis par cette décision répréhensible", ajoutait la note.

L'article continue ci-dessous

Le joueur prêté par , Lucas Torreira, et le défenseur de Diego Godin, qui jouent tous deux aux côtés de Cavani au niveau international, ont partagé des copies du communiqué de presse sur leurs pages Twitter officielles.

Dans l'état actuel des choses, United devra se passer de sa recrue phare lors de ses deux prochains matches nationaux, le premier match de sa suspension ayant déjà été purgé vendredi.

Cavani a raté la victoire 2-1 des Red Devils à domicile contre , et ne sera également pas disponible pour l'affrontement en demi-finale de la Coupe Carabao avec et le match de troisième tour de la contre cinq jours plus tard.