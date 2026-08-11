Le dossier du retour de l'international marocain Achraf Dari au Wydad a connu des développements surprenants au cours des dernières heures, après que le souhait du défenseur d'Al Ahly de retrouver son ancien club s'est heurté à un obstacle financier susceptible de rebattre les cartes de l'opération, le joueur tenant à percevoir l'intégralité des sommes qui lui restent dues par le club.

Achraf Dari a tenu, hier lundi soir, une réunion avec les dirigeants d'Al Ahly pour discuter de sa situation et de son avenir avec l'équipe. Le joueur a toutefois refusé, lors de cet entretien, de renoncer aux sommes prévues dans son contrat pour les deux saisons restantes, dont la valeur dépasse les deux millions de dollars.

Le site Le360 Sport marocain a indiqué qu'à la lumière de cette position, les dirigeants d'Al Ahly ont décidé de sonder l'avis de l'entraîneur Houcine Ammouta quant à la possibilité de conserver le défenseur marocain au sein de l'équipe la saison prochaine.

Selon la même source, Ammouta s'est montré favorable à la possibilité de conserver Achraf Dari à Al Ahly, notamment au regard de l'amélioration de sa condition physique et de l'absence de toute blessure au cours de la dernière période.

L'entraîneur a également exprimé sa satisfaction du niveau affiché par Dari lors de sa courte expérience avec le club suédois de Kalmar, qui l'a aidé à retrouver son rythme de compétition après une période d'absence.

Achraf Dari avait rejoint Kalmar sous forme de prêt lors du dernier mercato hivernal, avant de revenir dans les rangs d'Al Ahly à l'issue de son expérience dans le championnat suédois.

Une condition menace le retour de Dari au Wydad

Malgré l'accueil favorable réservé par Ammouta à son maintien, la possibilité d'un départ de Dari d'Al Ahly reste d'actualité, mais sa concrétisation est désormais conditionnée à une concession financière de la part du joueur marocain.

Selon les informations qui circulent, Dari serait tenu de renoncer à environ la moitié des sommes qui lui restent dues par Al Ahly afin de mettre fin à son engagement avec le club et de permettre son transfert vers sa prochaine destination.

Ce développement revêt une importance particulière au regard de l'accord existant entre Achraf Dari et le Wydad concernant le retour du joueur dans les rangs de l'équipe marocaine la saison prochaine, ce qui place son avenir à un véritable carrefour.

Alors que Dari tient à percevoir l'intégralité de ses droits financiers, Ammouta se montre favorable à son maintien à Al Ahly, tandis que le Wydad guette la position finale et la possibilité de récupérer son ancien défenseur.

Ainsi, le retour d'Achraf Dari au Wydad est désormais suspendu au règlement du volet financier avec Al Ahly, à un moment où le refus du joueur de renoncer à ses sommes dues pourrait le pousser à poursuivre son aventure avec le club égyptien la saison prochaine.