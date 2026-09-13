La surprise Hoeness : le président du Bayern Munich appelle l'entraîneur d'Augsbourg !

Le solide début de saison d'Augsbourg en Bundesliga est devenu le sujet de conversation dans les milieux du football du pays, après que le club a attiré tous les regards par ses résultats remarquables, au point de pousser Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern Munich, à contacter par téléphone Manuel Baum, l'entraîneur de l'équipe.

Le quotidien allemand « Bild » a révélé que Hoeness avait appelé Baum avant la rencontre d'Augsbourg face au Bayer Leverkusen, qui s'est soldée par un match nul 2-2. Interrogé sur cet appel, l'entraîneur a refusé d'en dévoiler le contenu, se contentant de déclarer : « D'où tenez-vous toujours vos informations ? C'est vraiment de la folie. »

Mais Manuel Baum a laissé entendre que le président d'honneur du Bayern Munich lui avait exprimé, au cours de la conversation, son appréciation du travail réalisé par l'équipe, déclarant avec un sourire : « Oui, on peut le formuler ainsi. »

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Cet intérêt est venu après le départ époustouflant d'Augsbourg, qui a pris la tête du classement du championnat à l'issue des deux premières journées, grâce à sa victoire face à Schalke 3-0, puis à sa large victoire contre l'Eintracht Francfort 4-1, avant de concéder le nul face à Leverkusen et de préserver son invincibilité.

Hoeness n'a pas été le seul à être marqué par le début de saison d'Augsbourg, puisque Jürgen Klopp, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale allemande, a lui aussi salué le club. Baum a indiqué qu'il avait discuté avec Klopp au sujet de certains joueurs, et que le sélectionneur lui avait fait un « bon retour » concernant le style de jeu de l'équipe.

Klopp avait suivi la victoire d'Augsbourg face à Schalke depuis les tribunes lors de sa tournée destinée à découvrir les clubs et les responsables, tandis que son admiration pour Baum s'est accrue, d'autant plus que son fils Lionel, âgé de 11 ans, joue dans une équipe des moins de 12 ans du Bayern Munich, ce qui le rend fréquemment présent à l'académie du club.