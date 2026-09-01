Marc Casadó, milieu de terrain du Barça, est confronté à plusieurs options concernant son avenir, dans un contexte d'intérêt croissant de la part de clubs européens, saoudiens et turcs souhaitant s'attacher ses services. Toutefois, un transfert au Bayer Leverkusen apparaît comme l'une des principales alternatives qui s'offrent au joueur, notamment grâce à la présence de son premier entraîneur, Carles Martínez, à la tête du staff technique du club allemand.

Selon le journal espagnol « Sport », Casadó a reçu des offres et des marques d'intérêt de clubs anglais, italiens et allemands, ainsi que des propositions en provenance d'Arabie saoudite et de Turquie. Ces deux dernières destinations ne constituent cependant pas une priorité pour le joueur, qui préfère poursuivre sa carrière au sein des grands championnats européens.

Le club de Leipzig se distingue parmi les formations allemandes intéressées par les services du joueur du Barça, tandis que le Real Betis est également entré dans la course pour le recruter au cours des dernières heures, le club andalou appréciant les qualités du milieu de terrain, Casadó souhaitant par ailleurs étudier la possibilité de rester en Liga.

Mais l'offre du Bayer Leverkusen comporte un facteur supplémentaire qui pourrait lui donner l'avantage sur les autres options : la présence de Carles Martínez, l'entraîneur catalan qui connaît bien Casadó, ayant été le premier technicien à superviser ses débuts dans le football des jeunes au sein de l'académie du Barça, « La Masia ».

La relation entre Martínez et Casadó remonte à de nombreuses années, l'entraîneur ayant travaillé pendant 4 ans à La Masia avant de rejoindre le monde du football professionnel.

La relation entre les deux hommes s'est poursuivie au fil des années suivantes, offrant ainsi au joueur l'opportunité de travailler à nouveau sous la direction d'un entraîneur qui connaît ses aptitudes et son évolution depuis ses premières années.

Martínez a rejoint le Bayer Leverkusen cet été, après son expérience avec Toulouse en France, et a signé un contrat avec le club allemand courant jusqu'en juin 2028, entamant ainsi un nouveau projet en Bundesliga.

L'entrejeu de Leverkusen représente l'un des facteurs susceptibles de déterminer la possibilité d'un transfert de Casadó au club, dans un contexte d'incertitude autour de l'avenir de Robert Andrich, qui était capitaine de l'équipe jusqu'à cet été, avant de perdre le brassard à la suite de l'arrivée de Martínez.

Le nouvel entraîneur a confirmé qu'Edmond Tapsoba porterait le brassard de capitaine, tandis que la situation d'Andrich s'est compliquée davantage, après qu'il a été informé qu'il pourrait avoir du mal à obtenir un temps de jeu régulier, bien que le joueur ait assuré qu'il ne cherchait pas à partir tant qu'il se sentait important au sein de l'équipe.

En cas de départ d'Andrich, Casadó pourrait devenir l'un des principaux candidats pour le remplacer dans l'entrejeu de Leverkusen, ce qui confère à l'opération une dimension sportive en plus du facteur personnel lié à son ancienne relation avec Martínez.

Et tandis que le Betis demeure une option envisageable pour Casadó, l'expérience à Leverkusen semble davantage en adéquation avec ses priorités actuelles, compte tenu de la combinaison entre la compétition en Bundesliga, le projet sportif du club et le fait de travailler à nouveau avec l'entraîneur qui a été témoin de ses débuts à La Masia.