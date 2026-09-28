La surprise Dembélé n'est pas la seule : Zidane bouleverse les stars de la France face à la Belgique

Tous les regards se tournent ce lundi soir vers le sommet tant attendu entre la Belgique et la France, dans le cadre de la première journée du groupe 1 de la Ligue des nations, dans un climat d'attente après les surprises de Zinédine Zidane, sélectionneur des Bleus, dans ses choix de titulaires, plusieurs noms majeurs prenant place sur le banc des remplaçants.

La sélection belge aborde la rencontre dans un dispositif en 4-3-3, avec Senne Lammens qui garde les buts des Diables rouges, devant une défense à quatre composée de Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Joaquin Seys.

Au milieu de terrain, Roméo Lavia est associé à Youri Tielemans, tandis que Kevin De Bruyne évolue dans une position plus avancée, pour orienter la construction offensive et créer le danger.

Charles De Ketelaere conduit la ligne d'attaque, accompagné de Diego Moreira et Mika Godts, à la recherche de l'exploitation des atouts du terrain et du public face à la sélection française.









De l'autre côté, la composition de la France, dirigée par Zidane, réserve plusieurs surprises, la principale étant l'absence d'Ousmane Dembélé du onze de départ, dans un contexte marqué par le forfait de Kylian Mbappé, écarté de la rencontre en raison d'une blessure.

Les surprises des Bleus ne s'arrêtent pas là, puisque plusieurs noms majeurs prennent place sur le banc des remplaçants, à commencer par Rayan Cherki, Michael Olise, Adrien Rabiot et Jules Koundé, aux côtés de Dembélé.

La sélection française s'appuie sur un 4-3-3, dirigé par Mike Maignan dans les buts, devant lui Pierre Kalulu, Jérémy Jacquet, Maxence Lacroix et Andy Diouf.

Au milieu, Eduardo Camavinga et Magnès Akliouche ont pour mission de soutenir l'équipe, tandis que Lucas Da Cunha occupe le poste de sentinelle, dans le but d'imposer la maîtrise dans la zone de récupération.

Esteban Lepaul conduit l'attaque de la France, aux côtés de Bradley Barcola et Désiré Doué, dans une tentative de percer la défense belge et de faire pencher ce sommet européen.











