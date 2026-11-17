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Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie saoudite, a décidé de changer la moitié de son onze de départ pour le match amical face à l'Ouzbékistan.

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L'Arabie saoudite affronte l'Ouzbékistan ce mardi au stade Jassim-bin-Hamad, à Doha, la capitale qatarie, pour son deuxième match amical de l'actuelle trêve internationale.

Donis a dévoilé la composition officielle pour cette rencontre, marquée par l'absence totale de Mohammed Al-Owais, le gardien d'Al-Hilal, qui ne figure ni parmi les titulaires ni parmi les remplaçants. Hamed Al-Shanqiti débute à sa place.

Hamed Al-Shanqiti n'est pas le seul changement par rapport au onze qui s'était imposé 3-2 face à la Corée du Sud vendredi dernier : Saud Abdulhamid occupe le poste de latéral droit, aux dépens de Mohammed Abu Al-Shamat.

Donis a également replacé Musab Al-Juwayr dans le onze de départ, après son absence avec l'Arabie saoudite lors de la Coupe arabe du Golfe « Khaliji 27 » et alors qu'il était resté sur le banc lors du dernier match face à la Corée du Sud. Il prend la place de Mohamed Kanno.

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Le technicien grec a par ailleurs procédé à deux changements en attaque : Ahmed Al-Ghamdi et Firas Al-Buraikan sont alignés aux côtés de Marwan Al-Sahafi, aux dépens de Mohammed Al-Qahtani et Abdullah Al-Hamdan.

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La composition de l'Arabie saoudite :

Gardien : Hamed Al-Shanqiti

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Défense : Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Tambakti, Moteb Al-Harbi

Milieu : Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Musab Al-Juwayr

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Attaque : Marwan Al-Sahafi, Firas Al-Buraikan, Ahmed Al-Ghamdi

L'Arabie saoudite possède l'avantage dans l'historique de ses confrontations avec l'Ouzbékistan : en 12 rencontres, les Saoudiens se sont imposés à 7 reprises, contre 4 victoires pour les Ouzbeks, tandis qu'un seul match s'est soldé par un nul.

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À noter que cette rencontre est la deuxième disputée par l'Arabie saoudite lors de son stage actuel à Doha, la capitale qatarie, après sa victoire 3-2 face à la Corée du Sud lors du premier match.

L'Arabie saoudite a ainsi signé sa première victoire face à la Corée du Sud depuis 21 ans, et plus précisément depuis 2005, lorsqu'elle s'était imposée à l'aller comme au retour (2-0 et 1-0) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2006.

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Depuis, les deux sélections s'étaient affrontées à 6 reprises sans que les Saoudiens ne parviennent à l'emporter : la Corée du Sud avait gagné deux matchs, et 4 rencontres s'étaient soldées par un nul, avant la victoire lors du dernier match.

Il s'agissait de la 19e confrontation entre l'Arabie saoudite et la Corée du Sud, en matchs amicaux et officiels, depuis leur premier affrontement en 1980.

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Lors de ces 19 rencontres, l'Arabie saoudite a remporté 6 victoires, contre 6 matchs gagnés par la Corée du Sud, tandis que 7 autres rencontres se sont soldées par un nul.

En matchs amicaux, les deux sélections disputaient leur septième rencontre, une série entamée en 1980. La Corée du Sud s'est imposée à deux reprises, 3 matchs se sont soldés par un nul, et cette dernière victoire est la deuxième de l'Arabie saoudite.

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Le succès le plus marquant de l'Arabie saoudite face à la Corée du Sud reste la demi-finale de la Coupe d'Asie des nations 2000, lorsque Talal Al-Meshal avait inscrit les deux buts de la victoire 2-1.

Le dernier match officiel remonte quant à lui aux huitièmes de finale de la Coupe d'Asie des nations 2023 : la rencontre s'était achevée sur un nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire, avant que la Corée du Sud ne se qualifie pour les quarts de finale aux tirs au but.