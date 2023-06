La surprenante piste du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé

En cas de départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait s'attaquer à un autre international français.

Depuis lundi soir, le Paris Saint-Germain est au coeur d'un nouveau feuilleton Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 a fait avoir à sa direction qu'il ne prolongera pas son contrat au delà de 2024 et qu'il n'a même jamais été question d'une prolongation ou d'une année supplémentaire en option. De quoi mettre en colère la direction parisienne, contrainte de vendre son joueur cet été afin d'éviter de le voir partir libre à l'été 2024. De son côté, le natif de Bondy a déclaré qu'il souhaitait honorer sa dernière année de contrat mais n'a pas parlé d'une éventuelle prolongation.

Paris sur Griezmann ?

Des nouvelles qui pourraient chambouler le mercato parisien cet été, et si l'on en croit la presse espagnol, les dirigeants parisiens ont déjà commencé à tâter le terrain pour lui trouver un remplaçant. D'après Radio Marca, le PSG pourrait tenter de s'offrir Antoine Griezmann, bien qu'il n'évolue pas au même poste que Mbappé, en cas de départ de ce dernier.

Mais il ne sera pas facile de déloger le joueur de 32 ans de l'Atlético Madrid. Auteur d'une très grande saison (16 buts, 19 passes décisives en 48 matches), le natif de Macon a reconquis le coeur des supporters madrilènes, dont beaucoup avaient mal vécu son départ au FC Barcelone en 2019 et son retour avec une saison 2021-2022 compliquée. Élu joueur de l'Atlético de la saison, Grizi semble plus épanoui que jamais chez les Rojiblancos, et ses dirigeants ne seraient pas vraiment ouverts à son départ, à moins d'une offre d'au moins 100 millions d'euros.