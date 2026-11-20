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Le défenseur de l'AC Milan Strahinja Pavlovic a surpris en comparant les mesures disciplinaires strictes de son ancien entraîneur Sergio Conceicao à celles d'un dictateur. L'international serbe, qui affirme pourtant apprécier le technicien, a décrit une série de règles strictes régissant le quotidien des joueurs.

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Les révélations surprenantes de Pavlovic sur les méthodes de Conceicao

Pavlovic a livré un témoignage saisissant sur la vie sous les ordres de Conceicao à l'AC Milan, décrivant l'approche de l'entraîneur comme extrême. Le défenseur serbe n'a pas mâché ses mots au sujet du règlement disciplinaire strict imposé par le technicien portugais, qui comprenait des interdictions alimentaires précises et un code vestimentaire rigide à l'entraînement. Pavlovic a révélé que l'effectif faisait l'objet d'une surveillance étroite, l'entraîneur contrôlant même ses activités en dehors du terrain.

« Conceicao a interdit le Nutella et, depuis, nous n'avons plus le droit d'en manger. C'est quelqu'un de bien, je l'aime bien, mais il avait des méthodes du genre de celles d'Hitler. Quand nous partons pour un match, nous nous séparons à l'hôtel. Les joueurs restent entre eux, tous les autres restent à l'écart. Les protège-tibias sont obligatoires à l'entraînement, qu'il fasse moins de zéro degré ou 35 degrés, il faut les porter », a déclaré le défenseur au podcast serbe SS Calcio, selon La Gazzetta dello Sport.

Le joueur de 25 ans a ensuite expliqué que l'entraîneur s'appuyait sur un réseau d'informateurs pour surveiller la vie sociale de ses joueurs. « Trois jours avant un match, certains joueurs sont allés à un concert jusqu'à 23 h. Il avait des assistants, ou des espions, qui lui rapportaient tout. Il en a fait un tel scandale que, lors du match suivant, aucun de ces cinq ou six joueurs n'a été autorisé à entrer sur le terrain », a expliqué Pavlovic.

Autorité et progression tactique

Au-delà de cette surveillance et des restrictions alimentaires, Pavlovic a raconté un épisode survenu au début du passage de Conceicao à San Siro, qui a donné le ton de sa manière de diriger. Selon le défenseur, l'entraîneur a délibérément fait attendre toute la direction du club pour asseoir son autorité sur l'effectif. Cette décision calculée devait faire comprendre à chacun, dès le début de son mandat, qui dirigeait l'équipe première.

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« Il est arrivé avec quarante minutes de retard à sa première réunion en tant qu'entraîneur de Milan. Tous les joueurs et la direction l'attendaient. Il était dans son bureau. Il voulait faire comprendre à tout le monde qui commandait. Il l'a fait exprès », a ajouté le défenseur central.

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L'influence d'Allegri sur Pavlovic

L'ancien joueur du RB Salzbourg a établi un contraste avec l'apprentissage tactique dont il a bénéficié auprès de Massimiliano Allegri. Si Pavlovic est arrivé en Italie avec des qualités physiques comme la vitesse et la puissance, il a reconnu avoir dû apprendre sur le terrain les subtilités du travail défensif. Il estime que l'actuel entraîneur de Naples l'a aidé à combler l'écart entre son talent brut et les exigences tactiques pointues de l'élite italienne, que les joueurs locaux apprennent dès leur plus jeune âge.

« C'est sous sa direction que j'ai le plus progressé depuis mon arrivée en Italie. En tant que défenseur, j'ai une bonne vitesse, de la puissance et la capacité de relancer depuis l'arrière. Je suis aussi capable de monter et de marquer, mais l'aspect tactique a toujours été l'un de mes points faibles. Je n'ai appris les bases que lorsque j'ai intégré l'équipe première du Partizan. Par rapport à la façon dont les Italiens voient le football, j'avais un peu de retard, étant donné que leurs joueurs commencent à apprendre certains concepts dès leur plus jeune âge. »

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Face aux meilleurs attaquants de Serie A

Évoquant les difficultés de jouer dans l'un des championnats les plus défensifs au monde, Pavlovic a nommé les attaquants qui lui ont posé le plus de problèmes. Il a souligné le défi physique que représente Romelu Lukaku, ainsi que la menace aux multiples facettes des joueurs de l'Inter Marcus Thuram et Lautaro Martinez. Le Serbe a fait remarquer que la marge d'erreur face à de tels finisseurs est inexistante, ce qui exige une concentration totale pendant les quatre-vingt-dix minutes d'un derby comme des autres matches.

« Physiquement, le test le plus difficile a sans aucun doute été face à Romelu Lukaku. Mais il y a aussi Marcus Thuram : il est puissant, rapide et très bon balle au pied. Avec Lautaro, en revanche, il faut être très vigilant dans la surface de réparation : si on ne le serre pas de près, il marque. On ne peut pas lui laisser le moindre espace », a-t-il souligné.