La Super League ? "C’est un chapitre fermé et fini" pour Guardiola

Deux jours après le retrait de Manchester City du projet de la Super League, Guardiola ne veut pas d’excuse de ses dirigeants. Il pense au titre.

Pep Guardiola dit que les patrons de Manchester City "n'ont pas besoin de s'excuser" auprès de lui après avoir mis le club et l’équipe de l’Espagnol dans une position inconfortable suite à l’échec du projet de Super League.

S’exprimant après la victoire 2-1 contre Aston Villa, mercredi soir, le Catalan a insisté sur le fait que le désordre de la Super League est un "chapitre fermé" en ce qui le concerne et qu'il préférerait discuter de ce qui se passe sur le terrain.

Suite à la décision des Citizen sde se retirer de la Super League, le directeur général du club, Ferran Soriano, a présenté des excuses aux fans pour la décision initiale de rejoindre la compétition controversée qui, selon beaucoup, allait à l'encontre des valeurs du club.

"Je connais les gens qui travaillent ici et ils n'ont pas besoin de s'excuser, a déclaré Guardiola. Mon président (Khaldoon Al Mubarak) et le PDG, je sais qui ils sont, c'est la chose la plus importante. C'est un chapitre fermé, c'est terminé."

Le Catalan a ensuite décrit la campagne 2020-21 comme "la saison la plus difficile de notre vie" avec une concentration totale requise pour atteindre tous les objectifs restants.

L'article continue ci-dessous

"Cela aurait été dangereux si nous avions perdu [contre Villa], a déclaré Guardiola. Manchester United est en pleine forme, mais nous le méritons pour ce que nous avons fait cette saison. Nous avons cet avantage - en ce qui concerne les cinq derniers matches, nous savons exactement ce dont nous avons besoin - de jouer comme aujourd'hui."

"Les gars étaient heureux dans le vestiaires, surtout après deux défaites. Nous savions à quel point c'était important pour la préparation de la finale de coupe et de la Ligue des champions. Nous sommes proches du but dans la saison la plus difficile de nos vies. Nous devons terminer ce chapitre, trois matches et nous sommes des champions."

Les hommes de Guardiola affrontent Tottenham en finale de la Coupe Carabao ce week-end avant de se rendre à Paris pour affronter le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des champions le 28 avril.