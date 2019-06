La Suissesse Florijana Ismaili portée disparue après un saut de la Lac de Côme (Italie)

L'inquiétude est grande, ce dimanche, depuis la disparition de la Suissesse Florijana Ismaili après un saut dans un grand lac italien.

Florijana Ismaili, capitaine du club suisse des Berne, est portée disparue depuis un saut dans le Lac de Côme, en Lombardie, dans le nord de l' .

L'internationale "a sauté dans l'eau mais n'est jamais remontée à la surface", selon un communiqué publié par le club de Berne, qui précise que "la police poursuit ses recherches. Nous sommes très préoccupés et nous n'avons pas abandonné l'espoir que tout se terminera bien".

"Nous sommes en contact étroit avec les membres de la famille et nous vous demandons de bien vouloir comprendre que nous ne pouvons fournir aucune information supplémentaire pour le moment. Nous donnerons de nouvelles informations dès que nous en saurons plus", a aussi indiqué le club suisse.



La police a effectué des recherches dans le lac samedi soir avant d'interrompre l'opération, qui a été relancée ce dimanche matin.



"Nous sommes debout depuis 8 heures ce matin", a déclaré Giuseppe Camassa, qui gère l'opération, au journal suisse Blick. "Nous avons un canot pneumatique autour de la zone dans un rayon de deux kilomètres. Jusqu'ici nous n'avons rien trouvé. Les hélicoptères et les plongeurs arriveront plus tard dans la journée. Le lac de Côme est perfide. Il y a de forts courants sous les eaux calmes".



"Nous ne savons pas encore exactement ce qui s'est passé", a complété un porte-parole de la police. Les recherches vont continuer à se porsuivre et la police locale devrait également donner de nouvelles informations sous peu.