La Suisse s’est montrée plus efficace que la Colombie lors de la séance de tirs au but et défiera l’Argentine au tour suivant

L'Argentine affrontera la Suisse en quarts de finale de la Coupe du monde. Après un match décevant en huitièmes de finale (0-0), elle s'est imposée face à la Colombie aux tirs au but (4-3). Samedi, elle disputera un match au sommet contre le champion du monde en titre à Kansas City.

En début de match, la Colombie a peiné à s’adapter au bloc compact des Suisses. Au fil de la première période, les Sud-Américains ont toutefois mieux combiné, Luis Díaz et James Rodríguez initiant plusieurs offensives.

La meilleure occasion colombienne intervient à la 20^e minute, lorsque Gregor Kobel repousse d’une parade féline une frappe puissante de Gustavo Puerta. Peu après, l’arbitre ordonne une pause hydratation. Au retour des vestiaires, les Suisses, plus malins, récupèrent le ballon et guettent les intervalles derrière la défense adverse.

La Colombie a repris l’avantage en fin de première mi-temps, mais les tentatives de Puerta et de Luis Suárez n’ont pas permis d’inscrire ce 0-1 tant espéré. Un match entre deux équipes qui se sont à peine départagées, avec un score logique de 0-0 à la mi-temps.

Après la pause, Fabian Rieder a frôlé l’ouverture du score sur un coup franc qui a fini dans le filet latéral. La tension était à son comble, mais le spectacle était aux abonnés absents. À l’heure de jeu, Suárez a manqué une occasion en position favorable pour la Colombie, tandis que James et Jhon Arias quittaient le terrain.

La rencontre de Vancouver a donc basculé en prolongation. La Colombie a eu des raisons de regretter : la tête de Jhon Lucumi, sur corner, a frappé la barre transversale, tandis que Jáminton Campaz a vu son tir repoussé in extremis par Kobel. De l’autre côté, le remplaçant Zeki Amdouni a été contré par le gardien Camilo Vargas.

Le suspense demeurait à son comble : Granit Xhaka tirait juste au-dessus, puis Campaz envoyait son tir à côté à bout portant, à la stupéfaction du camp colombien. Les prolongations ne changeaient rien, rendant la séance de tirs au but inévitable.

Davinson Sánchez a frappé la barre, puis Manuel Akanji a tiré bien au-dessus. Kobel a ensuite repoussé la tentative de Cucho Hernández. Luis Díaz n’a pas tremblé sur ce « match point » pour la Suisse. Enfin, Rubén Vargas a qualifié les siens pour les quarts de finale face à l’Argentine.